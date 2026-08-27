Tijuana encabeza la lista: éstos son los 10 municipios con más desapariciones

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Municipios con más desapariciones. Foto: Cuartoscuro

Un análisis de Red Lupa muestra cuáles son los 10 municipios con el mayor número de personas desaparecidas en México. Según la última actualización, de agosto de 2026, Tijuana, Baja California, es el municipio con el mayor número acumulado de personas desaparecidas, con 3 mil 300 casos.

El estudio ¿Cuáles son los 100 municipios con más desapariciones de personas en México? analiza los municipios con el mayor número acumulado de casos registrados en el país a partir del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

Municipios con más desapariciones

Los 10 municipios con más personas desaparecidas en México

Después de Tijuana le siguen Reynosa, Nuevo Laredo y Matamoros, en Tamaulipas, mientras que Guadalajara, Culiacán, Monterrey, Zapopan, Atlautla y Mazatlán completan los primeros 10 lugares del ranking.

Ésta es la lista de los municipios que ocupan los primeros 10 lugares del análisis de Red Lupa:

Lugar Municipio Estado Personas desaparecidas 1 Tijuana Baja California 3,300 2 Reynosa Tamaulipas 2,903 3 Nuevo Laredo Tamaulipas 2,764 4 Matamoros Tamaulipas 2,505 5 Guadalajara Jalisco 2,344 6 Culiacán Sinaloa 2,242 7 Monterrey Nuevo León 2,164 8 Zapopan Jalisco 1,985 9 Atlautla Estado de México 1,839 10 Mazatlán Sinaloa 1,742

Los datos muestran una fuerte concentración territorial. Tamaulipas tiene tres municipios entre los primeros cuatro lugares: Reynosa, Nuevo Laredo y Matamoros.

También aparecen dos municipios de Jalisco, Guadalajara y Zapopan, así como dos de Sinaloa, Culiacán y Mazatlán.

¿Cuáles son los 100 municipios con más desapariciones de personas en México? 🤔



👉🏽 Presentamos un nuevo análisis de #RedLupa que pone la mirada en el ámbito municipal para conocer dónde se concentran los casos de personas desaparecidas y cuáles son las principales… pic.twitter.com/4iogm1PSHw — IMDHD (@IMDHyD) August 26, 2026

Tijuana ocupa el primer lugar con 3 mil 300 casos

Tijuana concentra 3 mil 300 casos acumulados y ocupa el primer lugar nacional dentro del ranking de Red Lupa. El municipio registra una tasa acumulada de 17 personas desaparecidas por cada 100 mil habitantes.

En el segundo lugar está Reynosa, con 2 mil 903 casos, seguida de Nuevo Laredo, con 2 mil 764, y Matamoros, con 2 mil 505.

Los tres municipios tamaulipecos presentan además tasas acumuladas distintas: 41 casos por cada 100 mil habitantes en Reynosa, 65 en Nuevo Laredo y 46 en Matamoros.

Atlautla entra al top 10 y registra la tasa más alta del ranking

Uno de los casos que destaca en el estudio es Atlautla, Estado de México, que ocupa el noveno lugar nacional con mil 839 personas desaparecidas.

Red Lupa lo identifica como un municipio atípico debido a que registra una tasa acumulada de 576 personas desaparecidas por cada 100 mil habitantes, la más alta entre los 100 municipios analizados. La organización señala que no entiende la razón por la que la Fiscalía del Estado de México reporta ese volumen de casos para el municipio.

100 municipios concentran 56% de los casos del país

El análisis completo identifica a 100 municipios en 24 estados que, en conjunto, concentran 56% del total de los casos de personas desaparecidas en México.

De esos municipios, 82 se encuentran en zonas metropolitanas y 18 son periféricos, lo que permite observar la concentración territorial del fenómeno.

Llama la atención que 38 municipios superan la media nacional de 22% de mujeres desaparecidas.

Red Lupa señala que el análisis busca aportar información para el diseño de políticas públicas y estrategias regionales, con el objetivo de mejorar la atención a las víctimas y priorizar la prevención de las desapariciones.

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