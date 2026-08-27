México tendría 165 mil hijos e hijas de personas desaparecidas: Tejiendo Redes Infancia

GENERANDO AUDIO...

Hay miles de hijos e hijas de personas desaparecidas en México. Foto: Cuartoscuro

En México se estima que hay alrededor de 165 mil hijas e hijos de personas desaparecidas, de acuerdo con un cálculo presentado por Tejiendo Redes Infancia América Latina y El Caribe.

Juan Martín Pérez García, integrante de Tejiendo Redes Infancia América Latina y El Caribe, explicó que la cifra es una estimación exploratoria, debido a que actualmente no existe un registro oficial que permita conocer cuántas niñas, niños y adolescentes son víctimas indirectas de la desaparición de sus madres o padres.

Desaparición de personas dejaría 165 mil hijos e hijas

Basado en el primer informe de “Hijas e hijos de personas desaparecidas en México”, explicó que lograron esa estimación con el indicador de 1.60 hijas e hijos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2023, realizada por el INEGI, multiplicado por el número de personas desaparecidas.

Este indicador fue multiplicado por el número de personas desaparecidas de entre 15 y 49 años, para obtener una aproximación de cuántos hijos e hijas podrían estar afectados.

“Hay 103 mil 176 personas de 15 a 49 años desaparecidas o no localizadas. Y esto nos da un escenario exploratorio de aproximadamente 165 mil hijos e hijas de personas desaparecidas. Es importante que ustedes ubiquen que esta cifra lo que pretende es mostrar la omisión estatal. Porque no tenemos datos oficiales de hecho el dato es que no hay dato”, Juan Martín Pérez García, Tejiendo Redes Infancia

De acuerdo con Pérez García, en 2025 había 91 mil 272 personas desaparecidas dentro de ese rango de edad. Mientras que, para agosto de 2026, la cifra aumentó a 103 mil 176 personas, es decir, 11 mil 904 casos más, un incremento de 13.04%.

“Hay un incremento en las desapariciones, aunque también hay una disminución de homicidio doloso, aunque también han crecido el homicidio indeterminado que le llaman y hay otra trampa en estos datos, y es que esto lo alimentan las fiscalías y por ejemplo la fiscalía de Ciudad de México la fiscalía de Jalisco no me acuerdo si fue la de Sinaloa, están dejando de reportar”, Juan Martín Pérez García, Tejiendo Redes Infancia

El representante de Tejiendo Redes Infancia señaló que el cálculo busca mostrar la falta de información oficial sobre las víctimas indirectas de desaparición.

Piden registro y presupuesto para hijos de desaparecidos

Juan Martín Pérez García advirtió que la crisis de desaparición de personas también afecta a sus familias, pero las hijas e hijos no aparecen de manera específica en los registros oficiales.

Por ello, llamó al Estado mexicano a crear una agenda para identificar, proteger y atender a las niñas, niños y adolescentes afectados por la desaparición de sus madres o padres.

“Buscamos orientar al Estado y a sus instituciones para tener una agenda de identificación de los hijos e hijas de las personas desaparecidas de protección y destinar presupuesto porque ahora mismo no lo hay”, Juan Martín Pérez García, Tejiendo Redes Infancia

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.