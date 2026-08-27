Defensa del excontralmirante Fernando “N” cuestiona su vinculación a proceso

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Fernando “N”: defensa cuestiona vinculación a proceso. Foto: Carlos Vera/FGR

La defensa de Fernando “N” cuestionó los fundamentos jurídicos utilizados para vincularlo a proceso por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos. El abogado Epigmenio Mendieta también señaló que durante la audiencia fueron mencionados otros nombres relacionados con las operaciones investigadas.

Defensa cuestiona capacidad operativa atribuida a Fernando “N”

Luego de que un juez determinara la vinculación a proceso de Fernando “N”, su defensa manifestó su desacuerdo con los argumentos jurídicos que sustentaron la decisión.

Epigmenio Mendieta, abogado defensor del exfuncionario, sostuvo que la operación relacionada con el llamado huachicol fiscal involucra distintas dependencias y requiere una estructura de mayor alcance.

“Hay la necesidad de personas con mucha mayor capacidad para poder dirigir secretarías de Estado, no es que dos marinos puedan decidir en aduanas, en la Marina, en la Secretaría de la Defensa Nacional, en la Secretaría de Energía, en la Secretaría de Regulación, y en otras que están encargadas de la supervisión, autorización de importar producto, entonces no es cierto que dos marinos puedan tener toda esa operatividad”.

El abogado señaló que, durante la audiencia, el Ministerio Público también mencionó a personas que, desde la perspectiva de la defensa, tendrían una capacidad de acción superior a la que se atribuye al exalmirante y al excontralmirante investigados por este caso.

Fernando “N”: defensa cuestiona vinculación a proceso. Foto: Carlos Vera

Defensa menciona a “Andy” y a un político de Tabasco

Mendieta aseguró que durante la audiencia fueron expuestos dos nombres que consideró relevantes para la investigación.

“Dos nombres que resultan muy importantes y que el Ministerio Público verbalizó, esos nombres y que ya se los puso en conocimiento la juez, dos nombres, uno tan relevante como cuando se atora un buque en Guaymas y uno de los testigos dice que le van a hablar por teléfono a ‘Andy’ para que lo destrabe, es decir, que ‘Andy’ le va a hablar al secretario de Estado de la Marina para que lo destrabe, y el otro es un testigo protegido con el dato de ‘Santo’ cuando habla de que tiene conocimiento de que los muelles donde llegan todos los barcos, el muelle 289 y 290, pertenecen a un compadre o amigo de un político muy importante, ¿quién?, pues uno de Tabasco”.

Estas afirmaciones forman parte de los argumentos expuestos por la defensa durante la audiencia y no implican, por sí mismas, una determinación judicial sobre la responsabilidad de las personas mencionadas.

Defensa pide localizar a Rafael Ojeda

Otro de los puntos señalados por Mendieta fue la posible participación del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, como testigo dentro del proceso. El abogado sostuvo que su testimonio podría aportar información relacionada con los hechos investigados y cuestionó que no haya sido localizado.

“Yo insisto al respecto: si tiene esa información, pues que también esté aquí el secretario de Estado. Parte de lo que nosotros hicimos en esta audiencia, que es parte de lo que nos pidieron que también tuviéramos la reserva, es que yo pedí que se citara y que estuviera aquí presente, esa citación la hizo la Fiscalía General de la República, pero resulta que no lo localizan, nadie sabe ahora dónde vive”.

Fernando “N” permanecerá en El Altiplano

Como parte de las acciones que contempla la defensa, Mendieta adelantó que solicitarán un amparo para Fernando “N” dentro de los plazos establecidos por la ley; mientras continúa el proceso judicial, el detenido permanecerá recluido en el Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano.

La defensa mantiene así su postura de inconformidad con la vinculación a proceso y prepara los recursos legales que considera pertinentes para impugnar la determinación judicial.

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