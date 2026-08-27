Nacieron en EE. UU., pero gobernaron en México: conoce a estos exmandatarios estatales

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Nacieron en EE. UU., pero gobernaron en México. Foto: Cuartoscuro

Aunque son pocos, existen algunos políticos que llegaron a la gubernatura de algún estado en México y que nacieron en Estados Unidos, con lo que podrían tener la doble nacionalidad.

¿Qué gobernadores mexicanos nacieron en EE. UU. y tienen doble nacionalidad?

Ernesto Ruffo Apple

Ernesto Ruffo Appel, quien gobernó Baja California entre 1989 y 1995 y que hoy enfrenta acusaciones legales en su contra, nació el 25 de junio de 1952 en San Diego, Estados Unidos, de acuerdo con una ficha biográfica de la Cámara de Diputados.

El documento oficial señala que Ruffo Appel tenía nacionalidad mexicana y registra entre sus cargos el de gobernador constitucional de Baja California de 1989 a 1995.

Ruffo llegó a la gubernatura después de las elecciones de 1989 y fue el primer gobernador de oposición en la historia moderna de México.

Javier Corral

También al norte de México, Javier Corral se encuentra en la lista, pues el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación documentó que nació el 2 de agosto de 1966 en el condado de El Paso, Texas, Estados Unidos.

El tribunal también estableció que sus padres eran mexicanos, por lo que Corral, quien fue gobernador de Chihuahua de 2016 a 2021, adquirió la nacionalidad mexicana por nacimiento.

Corral ganó la elección para gobernador en 2016 y asumió el cargo el 4 de octubre de ese año.

Francisco García Cabeza de Vaca

Francisco García Cabeza de Vaca, quien fuera gobernador de Tamaulipas de 2016 a 2022, nació en McAllen, Texas, según reportes. De acuerdo con el sitio “Saber votar”, el político cuenta también con la nacionalidad estadounidense.

Además de ocupar el cargo de gobernador de Tamaulipas, García Cabeza de Vaca también se desempeñó, entre otros, como:

Diputado federal en la LVIII Legislatura. 2000-2003

Presidente municipal de Reynosa, Tamaulipas. 2005-2007

Senador de la República por el PAN. 2012-2016. Fue presidente de la Comisión de la Defensa Nacional.

Jaime Bonilla

Jaime Bonilla Valdez, gobernador de Baja California de 2019 a 2021, también estuvo involucrado en una controversia sobre nacionalidad. De acuerdo con el sitio oficial del político, se informa que nació “en la emblemática colonia Libertad de la ciudad de Tijuana el 9 de junio de 1950”.

Sin embargo, según reportes, el político habría renunciado a la nacionalidad estadounidense en 2012.

Eugenio Elorduy Walther

Reportes señalan que Eugenio Elorduy Walther, gobernador de Baja California entre 2001 y 2007, nació el 21 de noviembre de 1940 en Calexico, California, pero era mexicano por ser hijo de padres mexicanos.

En marzo de 2006 la Universidad Autónoma de Baja California lo reconoció como Maestro Honorífico.

Roberto De La Madrid Romandía

Electo gobernador de Baja California de 1977 a 1983, Roberto De La Madrid Romandía también nació en Estados Unidos. De acuerdo con la Universidad Autónoma de Baja California, el político era originario de Calexico California, Estados Unidos.

Sin embargo, la institución asegura que “optó por la nacionalidad mexicana”.

De La Madrid Romandía también fue reconocido como Maestro Honorífico en 1981.

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