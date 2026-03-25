Tormentas y lluvias fuertes azotarán Chiapas este jueves; alertan por inundaciones

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Lluvia en Chiapas. Foto: Cuartoscuro

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que este jueves se prevén lluvias fuertes en Chiapas, como resultado de la interacción de varios sistemas atmosféricos.

De acuerdo con el pronóstico, un canal de baja presión en el sureste del país, combinado con una vaguada en altura sobre el Golfo de México y el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, el Golfo de México y el mar Caribe, provocará chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en territorio chiapaneco.

Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, lo que incrementa el riesgo de encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas, además de aumentos en los niveles de ríos y arroyos.

A la par, se esperan rachas de viento de 50 a 70 km/h en el istmo y Golfo de Tehuantepec, zona que abarca partes de Chiapas, así como oleaje de hasta 3 metros de altura, lo que podría afectar actividades marítimas.

Pese a las lluvias, el ambiente continuará caluroso a muy caluroso durante la tarde, con temperaturas que podrían alcanzar entre 35 y 40 grados Celsius en el estado.

Las autoridades recomiendan a la población extremar precauciones, evitar cruzar corrientes de agua y mantenerse informada ante posibles afectaciones derivadas de las lluvias.

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