Conagua alerta por fuertes vientos en Coahuila; rachas alcanzarían hasta 60 km/h este jueves

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Pronostican viento en Coahuila. Foto: Getty Images

De acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este jueves se esperan fuertes rachas de viento en Coahuila, derivadas del establecimiento de una línea seca sobre el noreste del país.

El organismo detalló que en la entidad se prevé viento de componente sur de 20 a 30 km/h, con rachas que podrían alcanzar entre 40 y 60 km/h, condición que también afectará a estados vecinos como Nuevo León y Tamaulipas.

Estas ráfagas podrían generar riesgos como caída de árboles, anuncios espectaculares y objetos mal sujetos, por lo que se recomienda a la población extremar precauciones, especialmente en zonas urbanas y carreteras.

Además del viento, el ambiente en Coahuila se mantendrá caluroso a muy caluroso, con temperaturas máximas que podrían oscilar entre los 35 y 40 grados Celsius durante la tarde.

A nivel nacional, otros sistemas como un canal de baja presión y una vaguada en altura provocarán lluvias en distintas regiones del país; sin embargo, en el noreste, el principal factor de riesgo será el viento fuerte.

La Conagua reiteró el llamado a la ciudadanía a mantenerse informada y atender las recomendaciones de Protección Civil ante posibles afectaciones por las condiciones meteorológicas.

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