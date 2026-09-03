Cierran puertos en Los Cabos por huracán Marie; prevén nuevo canal de baja presión cerca de BCS

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Prevén nuevo posible ciclón en Baja California Sur. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Marina (Semar) anunció el cierre de varios puertos para embarcaciones menores en Baja California Sur debido a los efectos del huracán Marie, que este jueves se fortaleció a categoría 1 frente a las costas del Pacífico mexicano.

La medida afecta a los puertos de La Paz, Cabo San Lucas, San José del Cabo, San Carlos y Bahía Magdalena, donde las autoridades pidieron evitar actividades marítimas, turísticas y ribereñas mientras persistan las condiciones adversas.

Vigilan una nueva zona con potencial ciclónico

Mientras Marie continúa avanzando mar adentro, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigilancia sobre un nuevo canal de baja presión ubicado al sur de la península de Baja California.

El sistema presenta 40% de probabilidad de desarrollo ciclónico en los próximos siete días, por lo que continuará bajo monitoreo durante los siguientes días de la temporada de huracanes.

Se prevé la formación de una zona de #BajaPresión al sur de la #PenínsulaDeBajaCalifornia. pic.twitter.com/XT82gKvea0 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 3, 2026

Puertos cerrados por el paso de Marie

Las restricciones aplican para embarcaciones menores en los puertos de:

La Paz

Cabo San Lucas

San José del Cabo

San Carlos

Bahía Magdalena

Las autoridades pidieron evitar actividades marítimas, turísticas y ribereñas mientras persistan las condiciones adversas.

⚠️@SEMAR_mx informa cierre de puertos debido al huracán “Marie”, categoría 1:



🌊Océano Pacífico🌊



⛵ – Embarcaciones menores:

🔹 Baja California Sur: La Paz, Cabo San Lucas, San José del Cabo, San Carlos y Bahía Magdalena.



🔴Atiende las recomendaciones de autoridades. Evita… pic.twitter.com/QrZoBfVlAz — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 3, 2026

Lluvias intensas seguirán en Baja California Sur

De acuerdo con los pronósticos, durante este jueves y viernes persistirán las lluvias muy fuertes a intensas en distintas regiones de Baja California Sur.

Las precipitaciones también alcanzarán otras entidades del norte y occidente del país:

Jueves

Baja California Sur

Sonora

Sinaloa

Chihuahua

Durango

Viernes

Baja California Sur

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Viento fuerte y oleaje elevado

Además de la lluvia, se esperan vientos sostenidos de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas de entre 50 y 70 kilómetros por hora en Baja California Sur.

En las costas del estado se prevé oleaje de 3 a 4 metros de altura, mientras que el fenómeno de mar de fondo continuará afectando:

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

En estas entidades se esperan olas de entre 1.5 y 2.5 metros.

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