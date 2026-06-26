Lluvias y onda de calor continúan este viernes: estados en los que lloverá y hará más calor

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Lluvias y calor para este viernes. Fotos: Cuartoscuro

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este viernes 26 de junio se prevén lluvias en 30 estados, las cuales alcanzarán puntuales muy fuertes, como parte de las ondas tropicales 11 y 12. Además, las precipitaciones serán generadas debido a una inestabilidad en los niveles altos de la atmósfera, así como a canales de baja presión.

Por otra parte, la onda de calor afectará 13 estados de la República Mexicana, incluso superando temperaturas de 45 °C en Baja California y en Chihuahua.

¿Dónde lloverá este viernes 26 de junio?

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Veracruz

Oaxaca

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Estado de México

Guerrero

Chiapas

Campeche

Quintana Roo

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Sonora

Zacatecas

Aguascalientes

Tamaulipas

San Luis Potosí

Hidalgo

Tlaxcala

Puebla

Morelos

Ciudad de México

Tabasco

Yucatán

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Nuevo León

Coahuila

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este viernes 26 de junio?

Temperaturas máximas esperadas:

Superiores a 45 °C : Baja California y Chihuahua

: Baja California y Chihuahua 40 a 45 °C : Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Coahuila

: Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Coahuila 35 a 40 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo 30 a 35 °C: Zacatecas, San Luis Potosí, Puebla, Veracruz y Morelos

Temperaturas mínimas esperadas:

0 a 5 °C: zonas serranas de Estado de México, Puebla, Durango, Hidalgo, Tlaxcala y Michoacán

Vientos y oleaje:

Viento de 50 a 70 km/h : Baja California, Sonora, Chihuahua, Oaxaca, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas

: Baja California, Sonora, Chihuahua, Oaxaca, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas Viento de 40 a 60 km/h : Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

: Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Viento de 30 a 50 km/h : Baja California Sur, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Chiapas

: Baja California Sur, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Chiapas Mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura : costas de Baja California, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas

: costas de Baja California, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 20 a 22 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se estiman lluvias fuertes con posibles descargas eléctricas.

Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 20 a 22 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se estiman lluvias fuertes con posibles descargas eléctricas. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo nublado; por la tarde, ambiente cálido y probabilidad de chubascos, los cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas. Temperatura mínima de 14 a 16 °C y máxima de 25 a 27 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h

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