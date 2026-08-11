Vigila Conagua tres zonas de baja presión; dos tienen hasta 70% de potencial ciclónico
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) mantiene bajo vigilancia tres zonas de baja presión en los océanos Pacífico y Atlántico, debido a su probabilidad de evolucionar a ciclones tropicales durante los próximos días.
En el océano Pacífico, una zona de baja presión se localiza a 2 mil 180 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.
El sistema tiene:
- 40% de probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas
- 60% de probabilidad en siete días
- Desplazamiento lento hacia el noroeste
Dos zonas de baja presión en el Atlántico
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) también vigila dos zonas de baja presión en el Atlántico.
La primera se encuentra al suroeste de Cabo Verde, a 5 mil 925 kilómetros al este-sureste de las costas de Quintana Roo.
Este sistema tiene:
- 40% de probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas
- 70% de probabilidad en siete días
- Desplazamiento hacia el oeste-noroeste
La segunda zona se ubica al noreste de Bermuda, a 3 mil 640 kilómetros al noreste de las costas de Quintana Roo.
Tiene:
- 20% de probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas
- 20% de probabilidad en siete días
- Se desplaza hacia el este a una velocidad de 32 kilómetros por hora
Por ahora, la información proporcionada por Conagua corresponde a zonas en vigilancia y no señala que alguno de estos sistemas sea todavía un ciclón tropical.
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