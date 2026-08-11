Vigila Conagua tres zonas de baja presión; dos tienen hasta 70% de potencial ciclónico

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Foto: Cuartoscuro

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) mantiene bajo vigilancia tres zonas de baja presión en los océanos Pacífico y Atlántico, debido a su probabilidad de evolucionar a ciclones tropicales durante los próximos días.

En el océano Pacífico, una zona de baja presión se localiza a 2 mil 180 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

El sistema tiene:

40% de probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas

60% de probabilidad en siete días

Desplazamiento lento hacia el noroeste

Se vigila sobre el océano #Pacífico una zona de #BajaPresión con 40 % de probabilidad para generar un #CiclónTropical en 48 horas. Se localiza a 2 mil 180 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, #BajaCaliforniaSur. Más información, en el gráfico pic.twitter.com/oI2xh3nbyf — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 11, 2026

Dos zonas de baja presión en el Atlántico

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) también vigila dos zonas de baja presión en el Atlántico.

La primera se encuentra al suroeste de Cabo Verde, a 5 mil 925 kilómetros al este-sureste de las costas de Quintana Roo.

En el océano #Atlántico existen 2 zonas de #BajaPresión con probabilidad para formar #CiclonesTropicales en los siguientes días. La más cercana a #México tiene 20 % de probabilidad en 48 h y se localiza a 5 mil 925 km al este-sureste de #QuintanaRoo. Detalles, en la imagen pic.twitter.com/zCDLWyAs7G — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 11, 2026

Este sistema tiene:

40% de probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas

70% de probabilidad en siete días

Desplazamiento hacia el oeste-noroeste

La segunda zona se ubica al noreste de Bermuda, a 3 mil 640 kilómetros al noreste de las costas de Quintana Roo.

Tiene:

20% de probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas

20% de probabilidad en siete días

Se desplaza hacia el este a una velocidad de 32 kilómetros por hora

Por ahora, la información proporcionada por Conagua corresponde a zonas en vigilancia y no señala que alguno de estos sistemas sea todavía un ciclón tropical.

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