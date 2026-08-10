Meteorológico prevé lluvias en los 32 estados este lunes; podrían acompañarse de granizo
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reportó que, durante este lunes 10 de agosto, los 32 estados de la República Mexicana tendrán lluvias, las cuales podrían alcanzar puntuales intensas y acompañarse de caída de granizo y descargas eléctricas. Las precipitaciones forman parte del monzón mexicano y de circulaciones ciclónicas.
Asimismo, la onda de calor continuará afectando cuatro estados a lo largo de este lunes. Por ello, el termómetro podría rondar en los 45 °C.
¿Dónde lloverá este lunes 10 de agosto?
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)
- Chihuahua
- Durango
- Sinaloa
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)
- Sonora
- Nayarit
- Jalisco
- Guanajuato
- Michoacán
- Oaxaca
- Veracruz
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)
- Baja California Sur
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Colima
- Querétaro
- Estado de México
- Ciudad de México
- Puebla
- Guerrero
- Chiapas
- Tabasco
Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)
- Baja California
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Hidalgo
- Tlaxcala
- Morelos
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.
¿Cómo estará la temperatura en el país este lunes 10 de agosto?
Temperaturas máximas esperadas:
- Más de 45 °C: Baja California
- 40 a 45 °C: Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Oaxaca
- 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Durango, Coahuila, San Luis Potosí, Hidalgo, Morelos, Puebla, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
- 30 a 35 °C: Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Estado de México
Temperaturas mínimas esperadas:
- 0 a 5 °C: zonas serranas de Estado de México, Durango, Chihuahua, Jalisco, Tlaxcala y Puebla
Vientos y oleaje:
- Vientos de 60 a 70 km/h: Oaxaca y Chiapas
- Viento de 50 a 60 km/h: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Puebla
- Viento de 40 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán
- Mar de fondo con oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
- Toluca (Estado de México): Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 21 a 23 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se estiman lluvias muy fuertes con posible caída de granizo y descargas eléctricas.
- Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias fuertes, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Temperatura mínima de 13 a 15 °C y máxima de 23 a 25 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento