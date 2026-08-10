Meteorológico prevé lluvias en los 32 estados este lunes; podrían acompañarse de granizo

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Lluvias continúan este lunes. Foto: Cuartoscuro

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reportó que, durante este lunes 10 de agosto, los 32 estados de la República Mexicana tendrán lluvias, las cuales podrían alcanzar puntuales intensas y acompañarse de caída de granizo y descargas eléctricas. Las precipitaciones forman parte del monzón mexicano y de circulaciones ciclónicas.

Asimismo, la onda de calor continuará afectando cuatro estados a lo largo de este lunes. Por ello, el termómetro podría rondar en los 45 °C.

¿Dónde lloverá este lunes 10 de agosto?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Sonora

Nayarit

Jalisco

Guanajuato

Michoacán

Oaxaca

Veracruz

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Baja California Sur

Zacatecas

Aguascalientes

Colima

Querétaro

Estado de México

Ciudad de México

Puebla

Guerrero

Chiapas

Tabasco

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Baja California

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Hidalgo

Tlaxcala

Morelos

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este lunes 10 de agosto?

Temperaturas máximas esperadas:

Más de 45 °C: Baja California

Baja California 40 a 45 °C : Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Oaxaca

: Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Oaxaca 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Durango, Coahuila, San Luis Potosí, Hidalgo, Morelos, Puebla, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Durango, Coahuila, San Luis Potosí, Hidalgo, Morelos, Puebla, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo 30 a 35 °C: Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Estado de México

Temperaturas mínimas esperadas:

0 a 5 °C: zonas serranas de Estado de México, Durango, Chihuahua, Jalisco, Tlaxcala y Puebla

Vientos y oleaje:

Vientos de 60 a 70 km/h : Oaxaca y Chiapas

: Oaxaca y Chiapas Viento de 50 a 60 km/h : Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Puebla

: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Puebla Viento de 40 a 50 km/h : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán

: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán Mar de fondo con oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 21 a 23 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se estiman lluvias muy fuertes con posible caída de granizo y descargas eléctricas.

Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 21 a 23 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se estiman lluvias muy fuertes con posible caída de granizo y descargas eléctricas. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias fuertes, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Temperatura mínima de 13 a 15 °C y máxima de 23 a 25 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h.

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