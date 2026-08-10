No solo son las lluvias: calor extremo pegará en 10 estados con hasta 45 grados durante tres días
El calor extremo se sumará a las lluvias en México durante los próximos días. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), entre este lunes 10 y el jueves 13 de agosto se mantendrán temperaturas elevadas en distintas regiones del país.
De martes a jueves, 10 estados tendrán máximas de 40 a 45 °C, mientras que este lunes Baja California superará los 45 °C.
El escenario será de contrastes: mientras en varias entidades se esperan lluvias, chubascos y hasta precipitaciones puntuales intensas, el ambiente se mantendrá caluroso a muy caluroso en el norte del país, estados del litoral del Pacífico y del golfo de México, así como en la península de Yucatán.
¿Dónde hará más calor este lunes 10 de agosto?
Para este lunes, el SMN pronostica temperaturas máximas superiores a 45 °C en el noreste de Baja California.
Además, se esperan temperaturas de 40 a 45 °C en:
- Sonora, noroeste
- Chihuahua, noreste
- Nuevo León, este
- Tamaulipas, oeste
- Michoacán, sur
- Guerrero, suroeste
- Oaxaca, sur
La onda de calor se mantendrá en Baja California Sur, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas.
Martes 11 de agosto: estos 10 estados tendrán hasta 45 °C
Para el martes, el pronóstico contempla temperaturas máximas de 40 a 45 °C en 10 estados:
- Baja California
- Baja California Sur
- Sonora
- Chihuahua
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Michoacán
- Guerrero
- Oaxaca
Las temperaturas más altas se concentrarán en regiones específicas de estas entidades.
Además del calor, se esperan lluvias fuertes, muy fuertes y chubascos en diferentes zonas del país, por lo que algunas entidades enfrentarán ambos escenarios meteorológicos durante la jornada.
Miércoles 12 de agosto: otros 10 estados llegarán hasta 45 °C
Para el miércoles, nuevamente se contemplan 10 estados con temperaturas máximas de 40 a 45 °C:
- Baja California
- Baja California Sur
- Sonora
- Sinaloa
- Michoacán
- Guerrero
- Chihuahua
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
El SMN también pronostica lluvias muy fuertes con puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, además de precipitaciones fuertes y chubascos en otras entidades.
Jueves 13 de agosto: el calor extremo continúa
El calor tampoco dará tregua el jueves. El pronóstico mantiene temperaturas máximas de 40 a 45 °C en los mismos 10 estados:
- Baja California
- Baja California Sur
- Sonora
- Sinaloa
- Michoacán
- Guerrero
- Chihuahua
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
Ese día también se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas en Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz, además de lluvias fuertes y chubascos en diferentes entidades.
¿Qué pasará con las lluvias?
El calor extremo no llegará solo. Durante el periodo de pronóstico también se esperan chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en gran parte del territorio nacional, con lluvias puntuales intensas en algunas zonas.
Las lluvias fuertes, muy fuertes e intensas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de incrementar los niveles de ríos y arroyos, provocar deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
En la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) se espera un ambiente de fresco a templado durante las mañanas y cálido por las tardes, con cielo medio nublado a nublado y probabilidad de lluvias.
Lunes 10 de agosto
Para la Ciudad de México se pronostica una temperatura máxima de 23 a 25 °C, además de lluvias puntuales fuertes. En el Estado de México se esperan lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en zonas del noroeste y centro.
Martes 11 de agosto
La temperatura máxima estimada en la Ciudad de México será de 23 a 25 °C, con probabilidad de lluvias puntuales fuertes en la capital y el Estado de México.
Miércoles 12 de agosto
Para el miércoles se prevé una máxima de 24 a 26 °C en la Ciudad de México, con ambiente cálido por la tarde y probabilidad de lluvias puntuales fuertes en la capital y el Estado de México.
Así, mientras el calor extremo se concentra principalmente en entidades del norte y otras regiones del país, el Valle de México tendrá temperaturas más moderadas, pero con lluvias durante estos días.
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