No solo son las lluvias: calor extremo pegará en 10 estados con hasta 45 grados durante tres días

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Calor extremo se hará presente en gran parte de México. Foto: Cuartoscuro.

El calor extremo se sumará a las lluvias en México durante los próximos días. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), entre este lunes 10 y el jueves 13 de agosto se mantendrán temperaturas elevadas en distintas regiones del país.

De martes a jueves, 10 estados tendrán máximas de 40 a 45 °C, mientras que este lunes Baja California superará los 45 °C.

El escenario será de contrastes: mientras en varias entidades se esperan lluvias, chubascos y hasta precipitaciones puntuales intensas, el ambiente se mantendrá caluroso a muy caluroso en el norte del país, estados del litoral del Pacífico y del golfo de México, así como en la península de Yucatán.

¿Dónde hará más calor este lunes 10 de agosto?

Para este lunes, el SMN pronostica temperaturas máximas superiores a 45 °C en el noreste de Baja California.

Además, se esperan temperaturas de 40 a 45 °C en:

Sonora, noroeste

Chihuahua, noreste

Nuevo León, este

Tamaulipas, oeste

Michoacán, sur

Guerrero, suroeste

Oaxaca, sur

La onda de calor se mantendrá en Baja California Sur, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas.

Martes 11 de agosto: estos 10 estados tendrán hasta 45 °C

Para el martes, el pronóstico contempla temperaturas máximas de 40 a 45 °C en 10 estados:

Baja California

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Las temperaturas más altas se concentrarán en regiones específicas de estas entidades.

Además del calor, se esperan lluvias fuertes, muy fuertes y chubascos en diferentes zonas del país, por lo que algunas entidades enfrentarán ambos escenarios meteorológicos durante la jornada.

Miércoles 12 de agosto: otros 10 estados llegarán hasta 45 °C

Para el miércoles, nuevamente se contemplan 10 estados con temperaturas máximas de 40 a 45 °C:

Baja California

Baja California Sur

Sonora

Sinaloa

Michoacán

Guerrero

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

El SMN también pronostica lluvias muy fuertes con puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, además de precipitaciones fuertes y chubascos en otras entidades.

Jueves 13 de agosto: el calor extremo continúa

El calor tampoco dará tregua el jueves. El pronóstico mantiene temperaturas máximas de 40 a 45 °C en los mismos 10 estados:

Baja California

Baja California Sur

Sonora

Sinaloa

Michoacán

Guerrero

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Ese día también se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas en Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz, además de lluvias fuertes y chubascos en diferentes entidades.

¿Qué pasará con las lluvias?

El calor extremo no llegará solo. Durante el periodo de pronóstico también se esperan chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en gran parte del territorio nacional, con lluvias puntuales intensas en algunas zonas.

Las lluvias fuertes, muy fuertes e intensas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de incrementar los niveles de ríos y arroyos, provocar deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

En la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) se espera un ambiente de fresco a templado durante las mañanas y cálido por las tardes, con cielo medio nublado a nublado y probabilidad de lluvias.

Lunes 10 de agosto

Para la Ciudad de México se pronostica una temperatura máxima de 23 a 25 °C, además de lluvias puntuales fuertes. En el Estado de México se esperan lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en zonas del noroeste y centro.

Martes 11 de agosto

La temperatura máxima estimada en la Ciudad de México será de 23 a 25 °C, con probabilidad de lluvias puntuales fuertes en la capital y el Estado de México.

Miércoles 12 de agosto

Para el miércoles se prevé una máxima de 24 a 26 °C en la Ciudad de México, con ambiente cálido por la tarde y probabilidad de lluvias puntuales fuertes en la capital y el Estado de México.

Así, mientras el calor extremo se concentra principalmente en entidades del norte y otras regiones del país, el Valle de México tendrá temperaturas más moderadas, pero con lluvias durante estos días.

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