Clima en México hoy: lloverá en los 32 estados este martes 11 de agosto, informa SMN

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Lluvias continúan en el país. Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este martes 11 de agosto los 32 estados de la República Mexicana tendrán lluvias, mismas que alcanzarán puntuales intensas y podrían acompañarse de caída de granizo. El monzón mexicano continúa circulando al interior del país, junto con circulaciones ciclónicas, lo que provocará precipitaciones este día.

Por otra parte, la onda de calor afectará cinco estados, por lo que el termómetro podría rondar en los 45 °C, mientras que en Baja California podrían superar este pronóstico.

¿Dónde lloverá este martes 11 de agosto?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

Sonora

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Campeche

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Baja California Sur

Zacatecas

Aguascalientes

Nayarit

Jalisco

Michoacán

Hidalgo

Estado de México

Ciudad de México

Puebla

Guerrero

Tabasco

Yucatán

Quintana Roo

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Baja California

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Colima

Guanajuato

Querétaro

Tlaxcala

Morelos

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este martes 11 de agosto?

Temperaturas máximas esperadas:

40 a 45 °C : Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca

: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Morelos, Puebla, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Morelos, Puebla, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Estado de México

Temperaturas mínimas esperadas:

0 a 5 °C: zonas serranas de Estado de México, Durango, Chihuahua, Oaxaca, Tlaxcala y Puebla

Vientos y oleaje:

Vientos de 60 a 70 km/h : Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Oaxaca

: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Oaxaca Viento de 50 a 60 km/h : Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán

: Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán Viento de 40 a 50 km/h : Baja California, Baja California Sur, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Quintana Roo, Jalisco y Colima

: Baja California, Baja California Sur, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Quintana Roo, Jalisco y Colima Mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Baja California, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 20 a 22 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se estiman lluvias muy fuertes con posible caída de granizo y descargas eléctricas.

Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 20 a 22 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se estiman lluvias muy fuertes con posible caída de granizo y descargas eléctricas. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias fuertes, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Temperatura mínima de 12 a 14 °C y máxima de 24 a 26 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h.

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