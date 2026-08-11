Clima en México hoy: lloverá en los 32 estados este martes 11 de agosto, informa SMN
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este martes 11 de agosto los 32 estados de la República Mexicana tendrán lluvias, mismas que alcanzarán puntuales intensas y podrían acompañarse de caída de granizo. El monzón mexicano continúa circulando al interior del país, junto con circulaciones ciclónicas, lo que provocará precipitaciones este día.
Por otra parte, la onda de calor afectará cinco estados, por lo que el termómetro podría rondar en los 45 °C, mientras que en Baja California podrían superar este pronóstico.
¿Dónde lloverá este martes 11 de agosto?
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)
- Sonora
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)
- Chihuahua
- Durango
- Sinaloa
- Veracruz
- Oaxaca
- Chiapas
- Campeche
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)
- Baja California Sur
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Nayarit
- Jalisco
- Michoacán
- Hidalgo
- Estado de México
- Ciudad de México
- Puebla
- Guerrero
- Tabasco
- Yucatán
- Quintana Roo
Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)
- Baja California
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Colima
- Guanajuato
- Querétaro
- Tlaxcala
- Morelos
Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.
¿Cómo estará la temperatura en el país este martes 11 de agosto?
Temperaturas máximas esperadas:
- 40 a 45 °C: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca
- 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Morelos, Puebla, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
- 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Estado de México
Temperaturas mínimas esperadas:
- 0 a 5 °C: zonas serranas de Estado de México, Durango, Chihuahua, Oaxaca, Tlaxcala y Puebla
Vientos y oleaje:
- Vientos de 60 a 70 km/h: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Oaxaca
- Viento de 50 a 60 km/h: Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán
- Viento de 40 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Quintana Roo, Jalisco y Colima
- Mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Baja California, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
- Toluca (Estado de México): Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 20 a 22 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se estiman lluvias muy fuertes con posible caída de granizo y descargas eléctricas.
- Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias fuertes, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Temperatura mínima de 12 a 14 °C y máxima de 24 a 26 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h.
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