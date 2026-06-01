Zona de baja presión en el Pacífico alcanza 90% de potencial ciclónico; podría convertirse en Amanda

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Se forma zona de baja presión en el Pacífico. Foto: Cuartoscuro

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó sobre la formación de una zona de baja presión en el océano Pacífico, al suroeste de la península de Baja California, con potencial para evolucionar a ciclón tropical durante los próximos días.

Zona de baja presión al suroeste de #BajaCalifornia mantiene 30% de probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas. No afectará a México. Además, se prevé la formación de una zona de baja presión al sur de #Guerrero, #Oaxaca y #Chiapas. Revisa más detalles. 👇 pic.twitter.com/b9KEyCpaC5 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 1, 2026

De acuerdo con el reporte más reciente de la Conagua, la zona de baja presión mantiene 40% de probabilidad para desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas y 90% en siete días.

El sistema se localiza aproximadamente a 2 mil 400 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur, y se desplaza hacia el oeste-noroeste con una velocidad de entre 16 y 24 kilómetros por hora.

La dependencia federal señaló que, debido a su ubicación y trayectoria, este fenómeno meteorológico no representa riesgo para México.

Posible ciclón Amanda en el océano Pacífico

En caso de alcanzar la categoría de ciclón tropical, el sistema recibiría el nombre de Amanda, el primero contemplado en la lista oficial de nomenclatura para la temporada de ciclones tropicales en el océano Pacífico.

Las autoridades meteorológicas mantienen el seguimiento permanente de la evolución de este sistema para determinar si logra consolidarse como depresión tropical, tormenta tropical o alguna otra categoría dentro de la temporada ciclónica.

Zona de baja presión también se desarrolla al sur de Guerrero, Oaxaca y Chiapas

Además del sistema ubicado al suroeste de Baja California, la Conagua informó que se prevé la formación de otra zona de baja presión al sur de las costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Este segundo sistema mantiene una probabilidad de 30% para desarrollo ciclónico en un periodo de siete días, según los pronósticos emitidos por el organismo meteorológico nacional.

La dependencia precisó que esta posible formación ciclónica tampoco generará afectaciones para el país en el corto plazo.

Las autoridades continuarán con la vigilancia de ambos sistemas en el Pacífico y emitirán actualizaciones conforme evolucionen las condiciones atmosféricas y oceánicas asociadas a estas áreas de baja presión.

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