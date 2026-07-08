Miércoles de lluvias en la mayor parte del país, con ambiente caluroso en el norte y ola de calor en 3 estados

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Foto: Cuartoscuro

Este miércoles 8 de julio de 2026, circulaciones ciclónicas en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el norte, noreste y oriente del país y la onda tropical 16 que se desplazará sobre las costas del Pacífico Sur mexicano, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en la mayor parte del territorio nacional, con posible caída de granizo en entidades del noreste, oriente y centro, incluyendo el Valle de México, pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz.

De igual forma, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente muy caluroso sobre entidades del norte de la república, mientras que seguirá la onda de calor en Baja California Sur y Sonora, que iniciará en Sinaloa.

¿Dónde lloverá este miércoles?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Veracruz

: Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Zacatecas Durango Sinaloa Nayarit Jalisco Michoacán Guerrero Oaxaca Chiapas Tamaulipas San Luis Potosí Hidalgo Puebla Tlaxcala Estado de México Ciudad de México Morelos Tabasco

: Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Aguascalientes Colima Guanajuato Querétaro Campeche Yucatán

: Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Baja California Sur Sonora Chihuahua Coahuila Nuevo León Quintana Roo

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El pronóstico de temperatura, viento y oleaje:

Temperaturas máximas: Superiores a 45 °C : Baja California (noreste) y Sonora (noroeste y centro). 40 a 45 °C : Baja California Sur (centro y sur), Sinaloa (norte) y Chihuahua (oeste). 35 a 40 °C : Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 30 a 35 °C : Jalisco, Zacatecas (sur), San Luis Potosí (este), Veracruz, Puebla (norte y suroeste) y Morelos.

Viento: Viento de componente sur (surada) de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h : Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h : San Luis Potosí, Oaxaca (istmo), Tabasco y Campeche. 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.

Oleaje: Mar de fondo con oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura : costa occidental de la península de Baja California, costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. 1.0 a 2.0 metros de altura : costas de Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.



El clima en el Valle de México

Respecto al Valle de México, este miércoles se pronostica cielo medio nublado con bruma y ambiente fresco a templado durante la mañana, así como ambiente cálido y cielo nublado por la tarde.

Además, se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm en 24 horas) en CDMX y en el Estado de México (centro, oeste y este), que podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.

Temperatura máxima: 23 a 25 °C.

Temperatura mínima: 13 a 15 °C.

Viento de componente este de 10 a 20 km/h con rachas de 40 km/h en zonas de tormenta.

¿Cómo estará el clima este jueves?

Por otra parte, para este jueves se prevé que circulaciones ciclónicas y la onda tropical 16 mantengan la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en gran parte del país, incluyendo el Valle de México y la península de Yucatán, con posible granizo en el noreste, oriente y centro, pronosticándose lluvias puntuales intensas el jueves en zonas de Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz.

Además, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte y el litoral del Pacífico, mientras que seguira la onda de calor en Baja California Sur, Sonora y Sinaloa, iniciando en Michoacán y Oaxaca.

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