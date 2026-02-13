¿Habrá paro? Claudia Curiel, secretaria de Cultura, descarta paralización de actividades en la Cineteca Nacional

GENERANDO AUDIO...

¿Qué va a pasar en la Cineteca Nacional este fin de semana? | Fotos: Cuartoscuro

Claudia Curiel de Icaza, titular de la Secretaría de Cultura, descartó este viernes 13 de febrero un paro de labores en la Cineteca Nacional tras hablar con los trabajadores. La manifestación pacífica fue organizada por la Colectiva Cineteca Nacional, que no ha respondido a las declaraciones de la funcionaria federal.

“No hay un paro, me parece que estaba mencionando un grupo muy pequeño de hacer algo simbólico, pero no se va a paralizar ninguna de las cinetecas”. Claudia Curiel de Icaza, Secretaría de Cultura

Curiel de Icaza también precisó que las autoridades han platicado directamente con los trabajadores con muchos años de trabajo para fortalecer sus condiciones laborales. “Estamos sensibilizados con el trabajo que hacen“, aseguró.

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que muchos de los trabajadores de la Cineteca Nacional están contratados por honorarios, por lo que aseveró que se está trabajando en garantizar su permanencia en el emplea.

Asimismo, señaló: “Ahora tenemos la Cineteca de Chapultepec, entonces tiene que haber suficientes trabajadores. Se tiene que revisar con Hacienda para ver que haya recursos suficientes”.

Así fue el llamado al paro simbólico en la Cineteca Nacional

El miércoles 11 de febrero, las redes sociales de la Colectiva Cineteca Nacional anunciaron un paro simbólico de actividades el sábado 14 de febrero a las 13:00 horas.

El grupo inconforme llamó a una manifestación pacífica la Cineteca Nacional México, en la Av. México Coyoacán, solicitando llevar pancartas con la leyenda “Cineteca Nacional por la dignidad laboral“.

“Nuestras peticiones tan solo son ejemplo de la falta de condiciones laborales básicas que a todxs nos aquejan”, escribió la colectiva en Instagram.

¿Qué exigen los trabajadores?

El martes 10 de febrero, la Colectiva Cineteca Nacional manifestó las inconformidades y peticiones de los trabajadores de las tres sedes:

Contratos donde se estipulen jornadas laborales de 40 horas y dos días de descanso semanales.

Seguridad laboral con prestaciones de ley.

Contratos permanentes o con al menos tres años de relación laboral.

Transparencia en la asignación de sueldos y salarios conforme al diagnóstico de actividades realizadas.

Comunicación certera y constante con cada una de las áreas de Cineteca Nacional.

Renivelación de salarios y mayor concentración de personal por área.

Fuente: Colectiva Cineteca Nacional

A través de un comunicado, también precisaron que los trabajadores adolecen de falta de equipo especializado para el Área de Acervos, así como instalaciones y mobiliario en mal estado, aunado a otros problemas.

“Falta de servicio médico en las instalaciones de la Cineteca Nacional de las Artes y Chapultepec, salarios por debajo de los 9 mil pesos mensuales, así como una falta de diagnóstico preciso para todas y cada una de sus actividades que les permita recibir una remuneración económica digna”, precisó la Colectiva.

En dicho comunicado, informaron que el 9 de febrero se llevó a cabo una reunión con autoridades de Cineteca Nacional y Secretaría de Cultura, quienes les prometieron que el pago de adeudos correspondientes a enero serán realizados el próximo viernes 13 de febrero del presente año.

“Y, presuntamente, hoy mismo, ‘fueron autorizados los folios que servirán para la contratación por honorarios‘, pero esto será únicamente para febrero y marzo”, agregaron.

No obstante, la Colectiva Cineteca Nacional señaló que las autoridades pidieron dejar de lado la preocupación para las contrataciones del resto del año.

“Pero, no se nos ofreció ningún argumento preciso del cómo y cuándo sucederán, pues nuevamente, se dijo, esto no depende de nadie más que de las instancias responsables del gobierno federal”, remató la Colectiva.

