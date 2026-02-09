Tras casi 20 años sin exhibirse en México, se presentarán 68 obras de Frida Kahlo, Rivera y Tamayo

GENERANDO AUDIO...

Exposicion de obras icónicas de artistas mexicanos. Foto: AFP / Ilustrativa

Tras casi 20 años sin exhibirse en el país, un conjunto de 68 obras fundamentales del arte moderno mexicano volverá a presentarse al público como parte de la exposición Relatos modernos. Obras emblemáticas de la Colección Gelman, que se exhibirá en el Museo de Arte Moderno (MAM) del 17 de febrero al 17 de mayo de 2026.

La muestra, organizada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), reúne piezas de artistas esenciales del siglo XX como Frida Kahlo, Diego Rivera, Rufino Tamayo, María Izquierdo, David Alfaro Siqueiros y Ángel Zárraga, entre otros. Las obras forman parte de la Colección Gelman Santander, uno de los acervos privados más importantes del arte mexicano moderno.

Las piezas fueron reunidas desde la década de 1940 por Jacques y Natasha Gelman, coleccionistas que impulsaron activamente a artistas mexicanos y comisionaron retratos y obras que hoy son consideradas icónicas. Tras años de itinerancia internacional, la colección inicia una nueva etapa bajo el nombre de Colección Gelman Santander, cuyo primer destino es México.

Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura del Gobierno de México, destacó el carácter simbólico de este regreso. “Es muy significativo que esta nueva etapa comience en el país de origen de las y los artistas que integran la colección y donde fue creada”, señaló la funcionaria, quien subrayó que la exposición permitirá que nuevas generaciones se acerquen a obras clave del arte moderno mexicano.

Cuatro núcleos para entender la modernidad

La curaduría, a cargo del Museo de Arte Moderno, propone un recorrido por distintas vertientes del arte moderno en México, desde la construcción de una iconografía nacional, los lenguajes de vanguardia, las tensiones entre tradición y modernidad, hasta la fuerza de la experimentación plástica y visual.

La exposición está organizada en cuatro núcleos temáticos: Retratos. Presencias construidas; Naturaleza: entre el orden y el caos; La creación de una nación, y Lo moderno: paradojas de una nueva realidad. Este planteamiento busca ofrecer una lectura integral de los procesos artísticos que definieron la primera mitad del siglo XX en México.

Obras y artistas destacados

Entre las piezas más relevantes se encuentran retratos comisionados por los Gelman a figuras como Frida Kahlo, Rufino Tamayo, Ángel Zárraga y David Alfaro Siqueiros, así como obras emblemáticas de cada autor. Destaca el óleo “Vendedora de alcatraces” (1943), de Diego Rivera, considerada una síntesis entre tradición popular y modernidad pictórica.

También se exhiben obras de Gunther Gerzso, Carlos Mérida, Jesús Reyes Ferreira y Lola Álvarez Bravo, artistas que ampliaron los lenguajes visuales y consolidaron una visión plural del arte moderno mexicano.

De las 68 obras que integran la muestra, 27 cuentan con declaratoria de Monumento Artístico, por lo que su exhibición implicó un proceso especializado de registro y control técnico ante el Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble (CENCROPAM). Estas acciones garantizan la conservación, el resguardo y el adecuado manejo del patrimonio artístico durante la exposición.

Curiel de Icaza señaló que la llegada de estas piezas al MAM es resultado de meses de trabajo coordinado entre la Secretaría de Cultura, el INBAL y la Colección Gelman Santander, con el objetivo de fortalecer la difusión del arte mexicano en su propio país.

¿Cuándo estará la exposición y dónde ?

Relatos modernos. Obras emblemáticas de la Colección Gelman Santander podrá visitarse del 17 de febrero al 17 de mayo de 2026 en el Museo de Arte Moderno, ubicado en avenida Paseo de la Reforma s/n, Bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México.

