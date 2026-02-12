IMPI reconoce a la muñeca Lele como patrimonio de Amealco, Querétaro

GENERANDO AUDIO...

La muñeca Lele, símbolo cultural del municipio de Amealco, Querétaro, recibió la Indicación Geográfica por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), reconocimiento que protege su origen y respalda a las comunidades indígenas que la elaboran.

Lele, que en lengua ñañú significa bebé, no solo representa la identidad cultural de la región, sino que también es el sustento económico del 95% de las familias de Santiago Mexquititlán, comunidad indígena donde se produce de manera tradicional.

Indicación Geográfica reconoce origen y protege identidad

La comunidad indígena recibió oficialmente esta certificación, que garantiza que la muñeca Lele es originaria de Santiago Mexquititlán, evitando confusiones sobre su procedencia.

“Esto nos representa identidad, porque ya se sabe de dónde es, ya se reconoce de dónde es, que no se confundan”, explicó Dominga Gutiérrez Flores, artesana de la comunidad.

Este reconocimiento se otorgó tras estudios antropológicos que identificaron a las artesanas indígenas como creadoras originales de la muñeca, la cual ha dado identidad no solo al estado de Querétaro, sino también a México.

“Mis papás, ellos son los que hacían eso, y a través de mis papás, pues obvio que iniciaron mis abuelos. Entonces, tengo como unos 30 años, aproximadamente, de lo que yo ya empecé a hacer”, señaló la artesana indígena Laura Hernández Pérez.

Protección legal contra piratería de la muñeca Lele

El reconocimiento también otorga herramientas legales para combatir la piratería, luego de que en años recientes se detectaran réplicas provenientes de China en tiendas departamentales internacionales.

El director del IMPI, Santiago Nieto Castillo, explicó que la Indicación Geográfica permitirá actuar contra la comercialización ilegal.

“Que ante la posible introducción de muñecas Lele piratas se pueda presentar una infracción ante el IMPI y el IMPI pueda detener, con la Administración de Aduanas de México, cualquier contenedor que trajera muñecas piratas; y lo más importante: que exista un pago de regalías por cualquier ganancia de forma indebida”, indicó.

Muñeca Dönxu también recibe reconocimiento

Además de Lele, la muñeca Dönxu, elaborada en San Ildefonso Tultepec, en el mismo municipio de Amealco, también obtuvo la Indicación Geográfica.

Con este reconocimiento, ambas piezas artesanales se convierten en dos de los tres productos con esta certificación en el estado de Querétaro, fortaleciendo la protección del patrimonio cultural y el trabajo de las comunidades indígenas que preservan esta tradición.

