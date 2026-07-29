Culmina la Guelaguetza 2026 con danza, música y tradiciones en Oaxaca

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Los pueblos oaxaqueños comparten arte, tradición y saberes. Foto: Xinhua

Con danzas, música, fuegos artificiales y cantos culminó en el estado mexicano de Oaxaca, La Guelaguetza, una emblemática festividad anual, que desde hace 94 años muestra la multiculturalidad de las ocho regiones, diferentes etnias y 16 lenguas indígenas que cohabitan en ese territorio.

En la ciudad de Oaxaca de Juárez, corazón cultural indígena de México, La Guelaguetza 2026 cerró el lunes un caleidoscopio de colores, sonidos y tradiciones que cautivó a miles de corazones en el Auditorio Guelaguetza.

El evento, que no sólo celebra la diversidad cultural de Oaxaca, sino que también actúa como un puente entre el pasado y el presente, concluyó con un espectáculo de fuegos artificiales y música que iluminó el cielo de la Verde Antequera.

Danzas, música y tradición marcaron el cierre de la fiesta

Instrumentos tradicionales de viento, como las chirimías de los Valles Centrales, marcaron el inicio de un viaje asombroso por el folclor oaxaqueño.

Delegaciones, como las de Loma Bonita y Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, deleitaron al público con sus fandangos, mientras que las coloridas vestimentas de Ejutla de Crespo inundaron el escenario con el tradicional Jarabe Ejuteco.

Los asistentes no sólo disfrutaron de las danzas, sino que también participaron en una singular lluvia de productos regionales, como chocolate, piña y café, lanzados al aire en un gesto que expresó el deseo de compartir.

Xinhua

Fátima y Harry, una pareja de visitantes australianos, compartieron su experiencia coincidieron en destacar el valor de la festividad.

“Fue increíble, muy divertido. La Guelaguetza realmente significa compartir, y eso nos quedó superclaro”, comentó Fátima mientras Harry asentía con una sonrisa.

En una presentación final memorable, Las Chinas Oaxaqueñas, al son del Jarabe del Valle, cerraron la edición con faroles y los conocidos globos gigantes, llamados marmotas, que el público aplaudió con fervor, mientras las luces pirotécnicas despedían la celebración que, una vez más, mostró al mundo la grandeza y calidez de Oaxaca.

Más de 40 mil asistentes disfrutaron de los Lunes del Cerro

“La Guelaguetza no sólo es un festival; es un testimonio viviente de la identidad oaxaqueña”, expresó Iridian, una joven odontóloga del municipio oxaqueño de Putla Villa de Guerrero, en la Sierra Sur.

La joven, quien desde hace tres años participa en La Guelaguetza, expresó la emoción de hacerlo una edición más para en bailar a lado de sus compañeros la Calenda, Sones, Chilenas y Carnaval Putleco.

“Para nosotros, La Guelaguetza es un honor. Representa nuestra identidad y es la gran herencia de nuestros ancestros”, expresó.

Durante las cuatro presentaciones previstas, que conformaron los llamados Lunes del Cerro y su Octava, compartieron expresiones musicales y danzas de 16 pueblos originarios y afromexicanos que aplaudieron más de 40 mil espectadores.

La emoción era palpable mientras las delegaciones, provenientes de las ocho regiones del estado, mostraban hermandad y ayuda mutua para reafirmar a Oaxaca como el corazón cultural de México.

La Guelaguetza también impulsa el turismo en Oaxaca

La secretaria de Turismo de Oaxaca, Saymi Pineda, explicó a Xinhua que La Guelaguetza no sólo refuerza la identidad cultural oaxaqueña, sino que también actúa como un motor económico al atraer turismo nacional e internacional.

De acuerdo con la funcionaria, en los días de fiesta, entre el 17 y el 27 de este mes de julio, se recibieron más de 149 mil turistas que representaron una ocupación hotelera promedio del 83% y generaron una derrama económica de más de 668 millones de pesos, equivalente a unos 38 millones de dólares.

El término “Guelaguetza” proviene del zapoteco y significa “ofrendar” o “compartir”, por lo que la festividad es una expresión del principio de reciprocidad con el que las comunidades participan para compartir danzas, música, vestimenta y productos típicos.

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