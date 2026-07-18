Festival Internacional Cervantino 2026: fechas, invitados y artistas que llegarán a Guanajuato

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¿Quiénes se presentarán en la 54 edición del evento? Foto: Cuartoscuro

El Festival Internacional Cervantino 2026 ya tiene fecha, será a partir del 3 al 18 de octubre de 2026, cuando Guanajuato volverá a convertirse en el epicentro cultural de México.

La edición 54 del evento cuenta con una programación que reunirá a 2 mil 746 artistas de 29 países y ofrecerá 212 funciones de música, teatro, danza, ópera, performance, cine y artes visuales.

También, este año el Cervantino apuesta por una transformación importante, dejar atrás el esquema tradicional de un solo estado invitado para abrir espacio a una representación mucho más amplia de la diversidad cultural mexicana.

A ello se suma la participación de Francia como país invitado de honor.

🔥 Del 3 al 18 de octubre, más de 2 mil 700 artistas darán vida al #54FIC con actividades, historias y experiencias que cruzan fronteras. pic.twitter.com/8uibnn6V0t — Festival Internacional Cervantino (@cervantino) June 30, 2026

Mike Patton abrirá el Cervantino 2026

La inauguración del festival estará a cargo de Mike Patton, una de las figuras más influyentes de la música experimental contemporánea, con su proyecto Mondo Cane, propuesta que combina influencias italianas, arreglos orquestales y una reinterpretación contemporánea de canciones clásicas.

La presencia del vocalista de Faith No More y Mr. Bungle se perfila como uno de los momentos más esperados de esta edición, que también contará con figuras internacionales de primer nivel como:

La Camerata de Salzburgo y la violinista María Dueñas

El Ensemble Modern de Alemania

La coreógrafa uruguaya Tamara Cubas

La Compañía Antonio Gades con Carmen

La agrupación francesa Dabeull Live Band, encargada del concierto de clausura

Francia llega como país invitado de honor

En el marco de los 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Francia, el país europeo será el invitado especial de la edición 54 del Cervantino.

La delegación francesa incluirá propuestas de música, teatro, danza y creación interdisciplinaria, con la participación de agrupaciones y artistas, entre ellos:

Les Métaboles

Ensemble Pygmalion

Mohamed El Khatib

Leïla Ka

Chaillot Théâtre National de la Danse

El colectivo NOVAYA

Théo Mercier

François Chaignaud, entre otros

La programación busca ofrecer un panorama de algunas de las expresiones artísticas más representativas de la escena contemporánea francesa.

Clausura

♦️ Dabeull Live Band

Francia



Francia despide el FIC con una noche donde el funk, el disco y la nostalgia analógica tomarán la Alhóndiga de Granaditas. ✨



Con sintetizadores vintage, grooves irresistibles y una estética inspirada en los clubes nocturnos de los años… pic.twitter.com/b5n5ASDFWx — Festival Internacional Cervantino (@cervantino) July 2, 2026

20 estados llevarán su talento a Guanajuato

Más allá de la presencia internacional, uno de los cambios más significativos del Cervantino 2026 será el fortalecimiento de la representación artística nacional.

En lugar de contar con un estado invitado, el festival integrará propuestas de 20 estados del país mediante 35 presentaciones que mostrarán distintas expresiones culturales.

Entre los nombres más destacados figuran:

El tenor sonorense Arturo Chacón, quien rendirá homenaje a José Alfredo Jiménez acompañado por el Mariachi Gama 1000

También participarán el Cuarteto de Mario Nandayapa con México a través de la marimba desde Chiapas

El Safa Ensamble de Percusiones de Sinaloa

La cantante Renee desde Nuevo León

Natalia Cruz y La Istmeña representando a Oaxaca

La Orquesta Típica Yukalpetén con su Gala Yucateca

Por parte de la Ciudad de México llegará una de las obras más emblemáticas del teatro mexicano contemporáneo, “Entre Pancho Villa y una mujer desnuda”, de Sabina Berman, que este año celebra tres décadas de presentarse en espacios públicos.

Danza, literatura y arte: la apuesta de Guanajuato

Como sede del festival, Guanajuato tendrá una presencia destacada con proyectos de música, literatura, danza y artes visuales.

Entre ellos se encuentran “Delay“, dirigida por Francisco Córdova con la compañía Physical Momentum; Levante y Alisio, que reunirá a la clarinetista Angélica Retana Ramos, al músico francés Philippe Cuper y a la Banda de Música del Estado; así como los recorridos literarios de Amaranta Caballero.

La programación también incluirá exposiciones dedicadas al artista Luis Nishizawa.

Ópera, teatro y grandes instituciones culturales

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y diversas instituciones culturales tendrán una participación fundamental en la programación.

Entre las producciones más relevantes destacan la ópera Tosca, de Giacomo Puccini, presentada por la Compañía Nacional de Ópera con Arturo Chacón; y Misantropías, de Héctor Mendoza, bajo la dirección de Luis de Tavira.

También, la UNAM celebrará su 90 aniversario con la participación de la Orquesta Filarmónica junto al pianista Lukas Geniušas.

Otra de las propuestas más llamativas será “Room With a View”, una coproducción franco-mexicana realizada por HORDE, Ballet de Marsella y el músico RONE.

♦️ Orquesta Filarmónica de la UNAM

México – Lituania



La OFUNAM regresa al #54FIC bajo la dirección de Sylvain Gasançon, ganador del Premio Internacional Eduardo Mata y actual director titular de la agrupación.



El programa reúne a Beethoven, Dvořák y la compositora mexicana Ana… pic.twitter.com/HeJ7rrJ940 — Festival Internacional Cervantino (@cervantino) July 17, 2026

Boletos y fechas para el Festival Cervantino 2026

La edición 54 del Festival Internacional Cervantino se llevará a cabo del 3 al 18 de octubre de 2026 y los boletos estarán disponibles a través de Ticketmaster y en las taquillas oficiales del festival.

Para quienes deseen consultar la programación completa pueden hacerlo en el sitio oficial del Cervantino.

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