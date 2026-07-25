Inaugura el Festival Internacional de Cine de Guanajuato su 29ª edición

GENERANDO AUDIO...

El Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF) inició este viernes su edición 29 con una ceremonia en el Teatro Juárez, en la ciudad de Guanajuato. El encuentro cinematográfico se llevará a cabo del 25 de julio al 2 de agosto y reunirá a figuras del cine nacional e internacional en distintas actividades.

Durante la inauguración se rindió un homenaje a la actriz Cecilia Suárez, mientras que el programa contempla nuevos reconocimientos en los próximos días para la actriz española Marisa Paredes, de manera póstuma, y para Marina de Tavira, nominada al Premio Óscar.

Festival Internacional de Cine de Guanajuato reúne a figuras del cine

La primera etapa del Festival Internacional de Cine de Guanajuato se desarrollará en la capital del estado y posteriormente las actividades se trasladarán a San Miguel de Allende.

Como parte de la inauguración, diversas personalidades desfilaron por la alfombra roja, entre ellas Irene Azuela y José María de Tavira, protagonistas de la película El arte oscuro, quienes compartieron sus expectativas sobre el estreno del filme.

Irene Azuela explicó que su personaje interpreta a una conocedora del mundo del arte y expresó su deseo de que el público reciba la historia con apertura y conecte con el mensaje que plantea la producción.

Mi personaje es una señorita del arte, un poco sobrada de sí misma. Es de estas personas que llegan a un evento social y se la pasan tirando nombres y haciéndose conocedoras del arte.

Por su parte, José María de Tavira confió en que la película conecte con el público por la forma en que está narrada.

Ojalá la reciban con apertura y descubran que las cosas también se pueden contar de esta manera. Esperamos que el mensaje les toque porque es muy certero y poderoso.

Homenajes y estrenos marcarán la edición 29 del GIFF

Además del reconocimiento a Cecilia Suárez, el festival rendirá un homenaje póstumo a Marisa Paredes, actriz española reconocida por su trayectoria en el cine, especialmente por sus colaboraciones con el director Pedro Almodóvar.

La próxima semana también será homenajeada Marina de Tavira, actriz mexicana nominada al Premio Óscar, como parte de las actividades especiales del encuentro cinematográfico.

El Festival Internacional de Cine de Guanajuato continuará con proyecciones, homenajes y actividades para la industria cinematográfica hasta el 2 de agosto, cuando concluirá su edición 2026.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento