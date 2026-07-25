Nace un tigre blanco entre cuatro nuevas crías en un zoológico de Cuba

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Nace cría de tigre blanco en zoológico de Cuba. Foto: Xinhua

El nacimiento de cuatro tigres, entre ellos una cría de tigre blanco, representa una noticia alentadora para el Parque Zoológico Nacional de Cuba, ubicado en La Habana, que enfrenta limitaciones para garantizar la alimentación, los medicamentos y el cuidado de más de un millar de animales.

Una camada de cuatro tigres, incluida una cría blanca

El especialista principal del Foso de los Leones, Ángel Cordero Sánchez, explicó que las cuatro crías nacieron en marzo como resultado del segundo parto de la misma pareja de tigres, cinco años después del primero.

Precisó que la camada estuvo integrada por tres machos y una hembra y que, al igual que en el parto anterior, una de las crías nació blanca.

“Para nosotros es un orgullo y nos da mucha alegría que esas cosas sucedan aquí”, afirmó.

Cordero, con 44 años de trabajo en el zoológico, aseguró que cada nacimiento representa un logro para el colectivo.

“Siempre que haya un nacimiento en un zoológico es una alegría para todo el que trabaja con ellos”, expresó, al señalar que la reproducción de tigres y de otras especies exóticas resulta más compleja que la de animales domésticos.

El zoológico enfrenta dificultades para alimentar y cuidar a más de mil animales

Las nuevas crías nacieron en un contexto marcado por limitaciones para sostener el funcionamiento cotidiano del parque.

El jefe de Bienestar Animal del Parque Zoológico Nacional de Cuba, Joel Machado Gálvez, indicó que la institución alberga 84 especies y 1.132 animales y reconoció que mantener esas condiciones constituye una tarea cada vez más compleja.

Machado explicó que el zoológico estableció acuerdos con actores sociales y productivos de La Habana para adquirir materias primas destinadas a la alimentación animal y concertó convenios con la industria pesquera para asegurar pescado para las aves piscívoras.

Agregó que la institución aprovecha árboles frutales, pastos y forrajes cultivados dentro del parque para reducir la dependencia de suministros externos.

El veterinario añadió que parte del alimento destinado a especies ramoneadoras se obtiene gracias al trabajo del colectivo, tras la desaparición de servicios que antes garantizaban ese suministro.

Señaló que el objetivo consiste en mantener niveles adecuados de bienestar para toda la colección zoológica.

Según Machado, la situación se agravó durante los últimos meses por el desabastecimiento de empresas proveedoras, las dificultades para adquirir materias primas y medicamentos y las restricciones para realizar compras en el exterior derivadas del bloqueo impuesto por el Gobierno de Estados Unidos contra Cuba.

Aun así, aseguró que el colectivo procura evitar afectaciones a los animales.

El compromiso del personal mantiene en funcionamiento el parque

El director del Parque Zoológico Nacional de Cuba, Juan Carlos Corella, destacó que el compromiso del personal sostiene el funcionamiento diario de la institución.

Explicó que muchos trabajadores llegan caminando ante las dificultades con el transporte porque “los animales no conocen de cerco energético”.

Corella afirmó que el parque organiza cada jornada para garantizar la alimentación, la limpieza y la atención veterinaria de todos los ejemplares.

“Hoy en nuestro parque ningún animal se queda sin comer”, aseguró, reconociendo el esfuerzo del colectivo para preservar la flora y la fauna.

El directivo consideró que el nacimiento de los cuatro tigres constituye una de las noticias más alentadoras para la institución.

“Es una suerte y una bendición para nosotros poder contar con el nacimiento de estos cuatro animalitos”, afirmó, al destacar el significado del hecho en un momento complejo para el zoológico.

Los programas de reproducción fortalecen la conservación de especies

Además de la camada de tigres, el parque registró el nacimiento del primer dromedario en 30 años, otro resultado del programa reproductivo desarrollado por especialistas y cuidadores como parte de la estrategia de conservación de especies de la institución.

El Parque Zoológico Nacional de Cuba figura entre los de mayor extensión del continente americano y alberga una amplia diversidad de fauna, incluidos programas de reproducción de rinocerontes blancos y negros, cebras, leones y otras especies, con el propósito de contribuir a la conservación de especies y ofrecer un espacio de recreación para la población.