¡Guelaguetza 2026! Música y baile en el primer Lunes del Cerro en Oaxaca

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Primer Lunes del Cerro en la Guelaguetza 2026. Foto: Melina Ochoa

Oaxaca está de manteles largos, pues se celebró el primer Lunes del Cerro de la Guelaguetza 2026 en el ahora Auditorio del Fortín, en el Cerro del Fortín.

Once mil personas se dan cita para disfrutar de las calendas de las chinas oaxaqueñas, jarabes, convites, música, baile de las ocho regiones de Oaxaca; además disfrutar de panes, semillas, dulces y artesanías que lanzan a los visitantes del recinto.

La afluencia turística y derrama económica se fortalecen en julio con la Guelaguetza, indican autoridades estatales.

“Vamos a tener una derrama económica de más de mil 470 millones de pesos, vamos a tener una ocupación hotelera de un 85% de tal manera que vamos a tener muy buena presencia de turismo nacional y extranjero”, indica Salomón Jara Cruz, gobernador de Oaxaca, quien agregó que está asegurada la seguridad durante esta celebración.

Entre las 140 actividades que estarán hasta el 28 de julio, destacan las ferias gastronómicas como de la tlayuda y del mezcal.

“En el primer Lunes de Cerro y además hay muchas actividades. O sea, tú vienes a Oaxaca y tienes la Feria de la Tlayuda, de los Moles, del Mezcal y se ha vuelto un escaparate muy importante para nuestro país”, comentó al respecto Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo federal.

El segundo Lunes del Cerro se celebrará el 27 de julio. Las calendas y actividades gratuitas continúan en el centro de la ciudad.

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