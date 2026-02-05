Corona de la emperatriz Eugenia se salvó: el Louvre la restaurará tras robo

GENERANDO AUDIO...

La corona de la emperatriz Eugenia quedó deformada. FOTO: Getty

La corona de la emperatriz Eugenia, una de las joyas más valiosas del Museo del Louvre, podrá ser restaurada por completo tras resultar dañada durante el robo ocurrido en octubre pasado en París. Aunque los ladrones la dejaron caer en su huida y quedó visiblemente deformada, el museo confirmó que no será necesario reconstruirla desde cero.

El anuncio fue hecho este miércoles por la propia pinacoteca francesa, que detalló que la pieza sufrió un fuerte aplastamiento, pero conservó casi intacta su estructura. Esto permitirá que la joya vuelva a lucir como en sus mejores tiempos, pese al susto vivido durante uno de los robos más comentados del año.

Durante una comparecencia ante el Senado francés, la presidenta del museo, Laurence des Cars, ya había adelantado que la restauración sería delicada, pero posible. Hoy, esa posibilidad se convirtió en certeza.

Robo al Louvre dañó la corona de la emperatriz Eugenia

La corona resultó afectada cuando fue extraída del escaparate donde se exhibía, a través de una hendidura estrecha hecha con una amoladora. En ese intento apresurado, los ladrones la dejaron caer cerca de la Galería de Apolo, donde fue localizada tras el robo del 19 de octubre.

A pesar del golpe, el Louvre informó que casi todos sus elementos siguen presentes. La pieza conserva las 56 esmeraldas que la componen y solo perdió una decena de diamantes muy pequeños, de un total de 1,354. La única ausencia notable es una de las ocho águilas de oro que decoran la corona.

Para devolverle su esplendor, el museo designará a un restaurador autorizado, elegido mediante un proceso de licitación. Además, se formó un comité de expertos que supervisará los trabajos, encabezado por Des Cars.

Este grupo contará con el apoyo de representantes de cinco casas históricas de joyería francesa: Mellerio, Chaumet, Cartier, Boucheron y Van Cleef & Arpels, nombres que saben bien cómo tratar piezas de alto calibre.

La corona fue encargada por Napoleón III para la Exposición Universal de 1855, adquirida por el Louvre en 1988 y es una de las pocas coronas de soberana que se conservan en Francia.

Mientras tanto, el misterio sigue: ocho joyas del siglo XIX robadas ese día aún no aparecen. El botín total supera los 100 millones de dólares, y el caso continúa abierto.

