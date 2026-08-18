Elisa Carrillo convierte el Zócalo de Puebla en un enorme salón de ballet

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Elisa Carrillo es reconocida a nivel internacional. Foto: Cuartoscuro

El Zócalo de Puebla se convirtió este lunes en un enorme salón de ballet, cientos de niñas, niños, jóvenes y adultos se reunieron para tomar una clase magistral gratuita con Elisa Carrillo, una de las bailarinas mexicanas más reconocidas a nivel internacional.

Participantes de distintos municipios de Puebla, así como de otros sitios, llegaron desde temprano al corazón de la capital poblana para seguir las indicaciones de la primera bailarina durante poco más de una hora.

La actividad se realizó en el marco de la Feria Internacional del Libro de Puebla 2026 (FILIP) y buscó acercar la danza a personas de distintas edades en un espacio abierto.

🩰✨ El Zócalo de #Puebla se convirtió en un gran escenario de ballet.



La reconocida bailarina @ElisaCarrilloC encabezó una clase masiva en el corazón de la ciudad, compartiendo pasos, disciplina y pasión con niñas, niños y adolescentes que hicieron vibrar la Plaza de Armas.… pic.twitter.com/qvFd830ZBz — mutterlos (@mutterlos_1949) August 17, 2026

Elisa Carrillo lleva el ballet al Zócalo de Puebla

La escena fue poco habitual para quienes transitaban por el Centro Histórico, en lugar de un escenario cerrado, el ballet ocupó el Zócalo de Puebla.

Durante la jornada, Carrillo reconoció que dar una clase en esas condiciones representaba un reto distinto al de los escenarios donde suele presentarse.

Sin embargo, el entusiasmo de los participantes se mantuvo durante toda la sesión, que combinó ejercicios de técnica, calentamiento y algunos de los elementos propios de la danza clásica.

Una clase gratuita para acercar la danza a más personas

🧑‍🩰Elisa Carrillo imparte una clase masiva de ballet a un costado del Palacio Municipal 🏰de Puebla.

Esto es parte de las actividades previas a su presentación “Elisa y Amigos” 🧑‍🩰🧑‍🩰🧑‍🩰, que se llevará a cabo este 18 de agosto en el Auditorio Metropolitano. pic.twitter.com/FmzML7J1Ig — Os warrior (@guerrero_o1234) August 17, 2026

La clase magistral fue organizada por el Gobierno de la Ciudad de Puebla y tuvo acceso gratuito para el público.

Anel Nochebuena, directora general del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla, destacó la importancia de llevar actividades culturales a espacios donde puedan participar personas de distintas edades.

La funcionaria también resaltó que entre los asistentes había desde niñas y niños que comienzan su formación en ballet hasta adultos que practican esta disciplina.

Más allá de la clase, el encuentro permitió que quienes practican ballet pudieran conocer de cerca a una de las figuras mexicanas que ha desarrollado una carrera internacional en la danza.

Elisa Carrillo presentará “Gala de Estrellas” en Puebla

La clase magistral es parte de las actividades culturales que Elisa Carrillo realizará en Puebla. Este martes 18 de agosto, la bailarina presentará el espectáculo “Gala de Estrellas, Elisa y Amigos 2026” en el Auditorio Metropolitano de Puebla, a partir de las 19:00 horas.

El espectáculo forma parte de la programación relacionada con la Feria Internacional del Libro de Puebla 2026 y reunirá a distintas figuras de la danza.

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