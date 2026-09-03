Muere Gloria Steinem, periodista que denunció el lado oculto de Playboy, a los 92 años

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Gloria Steinem deja un poderoso legado por su lucha feminista | Foto: AFP

Gloria Steinem, periodista estadounidense y figura del movimiento feminista, falleció este miércoles 2 de septiembre a los 92 años, según informó su fundación “Gloria’s Foundation” a través de Instagram este jueves. Hasta el momento, no se detallaron las causas de muerte de la activista.

“Sus casi cien años en la Tierra fueron años bien vividos, y siguió luchando por la igualdad hasta el mismo final“, escribió su organización en redes sociales, destacando su labor por la causa feminista a lo largo de su vida.

¿De qué murió Gloria Steinem?

Hasta el momento, la “Gloria’s Foundation” no ha dado a conocer las causas precisas de la muerte de Gloria Steinem, aunque aseguró que su fallecimiento fue pacífico.

“Ayer, Gloria Steinem falleció pacíficamente en su hogar de la ciudad de Nueva York, rodeada de algunas de las muchas personas que la querían”. Gloria’s Foundation

La periodista y escritora mantenía la tradición de encender hogueras en las colinas para iluminar el camino al otro lado de la montaña, por lo que la fundación llamó a sus seguidores a encender su propia vela en honor a ella.

“Encender tu propia vela en honor a Gloria te hace partícipe de este círculo comunitario global y celestial“, precisó la organización.

Y aunque no se precisaron los detalles de sus cotejos fúnebres, la fundación aclaró que el deseo de Gloria Steinem para que los usuarios no le dejen flores, sino que la honren con contribuciones voluntarias.

¿Quién fue Gloria Steinem?

Gloria Steinem comenzó su carrera periodística a principios de los años 1960, cuando muchas mujeres necesitaban aún una autorización de sus esposos para tener una cuenta bancaria, según la agencia de noticias AFP.

Uno de sus trabajos más destacados fue el reportaje de investigación sobre el sexismo generalizado que enfrentaban las camareras “conejitas” en el club Playboy, de Nueva York.

Gloria Steinem, conocida por “A Bunny’s Tale” | Foto: AFP

La periodista asistió a una reunión en 1969, en la que diferentes mujeres hablaron abiertamente sobre la experiencia de abortar, provocando el despertar feminista que orientaría su vida hasta el día de su muerte.

“Eso dio un sentido a mi propia experiencia. Yo había abortado y no se lo había dicho a nadie“, escribió en el New York Magazine.

Dicha experiencia provocó que Gloria Steinem reemplazara la escritura por los discursos y el debate público, participando en conferencias y protestas en Estados Unidos y otras partes del mundo.

En la década de los años 70, fundó la revista Ms. y el National Women’s Political Caucus, y organizó la primera Conferencia Nacional de Mujeres en Houston, Texas.

La reveladora investigación de Playboy

Gloria Steinem se infiltró como camarera de cócteles en Playboy en 1963, experiencia que le sirvió para escribir “A Bunny’s Tale“, un reportaje para la revista Show que detallaba la realidad sexista del imperio de Hugh Hefner, según BBC.

La periodista usó el nombre falso de Marie y mintió sobre su edad, pues le dijo a Playboy que tenía 24 años en ese momento cuando en realidad era cuatro años mayor.

A lo largo del reportaje, detalló encuentros desagradables, como el momento en el que llegó para su entrevista y un guardia de seguridad le gritó: “¡Aquí, conejita, conejita, conejita!“.

Su experiencia al interior de Playboy le sirvió para revelar la vida precaria de una “conejita“, así como el dolor físico que conllevaba usar tacones altos y corsés ajustados durante horas.

La cadena británica BBC recordó que “A Bunny’s Tale” elevó el reconocimiento mediático de Gloria Steinem; sin embargo, no dejó de enfrentar dificultades para que los editores de revistas la tomaran en serio.

El reportaje le ayudó a conseguir trabajo en The New York Times y New York Magazine, aunque los trabajos que solía hacer se enfocaban en medias de mujer y los peinados en tendencia.

Gloria Steinem destacó en 2016 que su trabajo ayudó a mejorar las condiciones laborales de las “conejitas” de Playboy, aunque también reconoció que sus detractores usaron su experiencia para menospreciarla.

¿Cómo fueron los últimos años de Gloria Steinem?

La “Gloria’s Foundation” informó que Gloria Steinem pasó sus últimos años de vida dedicándose a compartir con los demás y a escribir; “las dos cosas que más amaba“, destacó.

En la última etapa de su vida, recibió a cientos de invitados en la sala de su casa para celebrar los llamados “Círculos de Conversación“, una tradición que ella insistió en que continuara mucho después de su partida.

“Llevo más de 50 años viviendo en esta casa, en habitaciones que han sido testigos de vidas anteriores a la mía y que conocerán otras después de que me haya ido“, escribió en su libro “Una vida inesperada“, que saldrá el 22 de septiembre.

“Una vida inesperada“es el último trabajo de Gloria Steinem, cuyo objetivo es generar un efecto multiplicador en las generaciones futuras.

Su fundación la despidió recordando: “El mayor don de Gloria era su capacidad para escuchar a los demás y hacer que se sintieran vistos y escuchados. Vivió fiel a su espíritu independiente, siempre con curiosidad y un gran sentido del humor“.

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