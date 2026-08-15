Jóvenes mexicanos conquistan primer lugar en la Olimpiada Matemática de Centroamérica y el Caribe; así quedó el medallero

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La juventud mexicana se sigue desarrollando en matemáticas. Foto: Getty images

México se llevó el primer lugar regional en la XXVIII Olimpiada Matemática de Centroamérica y el Caribe (OMCC), gracias a la actuación de cuatro estudiantes que consiguieron dos medallas de oro, una de plata y una de bronce.

Con este resultado, el país mantiene su dominio en la competencia por 18 años consecutivos. La edición 28 de la OMCC tuvo lugar del 7 al 14 de agosto en Durango, con la participación de 13 países y 44 estudiantes.

La clasificación general quedó de la siguiente forma:

México 128 puntos

128 puntos Costa Rica 111 puntos

111 puntos Cuba 99 puntos

¿Quiénes ganaron las medallas para México?

Los representantes mexicanos destacaron con una cosecha de cuatro preseas:

Maia Berenice Díaz Mondragón , de Morelos: medalla de oro

, de Morelos: medalla de oro Carlos Santiago López Figueroa , de Chiapas: medalla de oro

, de Chiapas: medalla de oro Ignacio Ostos Aponte , de Nuevo León: medalla de plata

, de Nuevo León: medalla de plata José Antonio Vega Sánchez, de Guanajuato: medalla de bronce

El resultado confirma la continuidad del desempeño mexicano en una competencia que reúne a jóvenes talentos de la región.

Así fue el trabajo del equipo mexicano

Ángela María Flores Ruíz, de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad Autónoma de Sinaloa lideró al equipo nacional acompañado de José Eduardo Cazares Tapia, de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien se encargó de la tutoría.

Los cuatro participantes fueron seleccionados y preparados por la Olimpiada Mexicana de Matemáticas (OMM), programa académico de la Sociedad Matemática Mexicana (SMM).

Desde hace cuatro décadas, la OMM trabaja en la formación de jóvenes y en la creación de oportunidades para que se desarrollen en las matemáticas.

Durango reunió a jóvenes talentos

La OMCC se llevó a cabo en la capital de Durango y reunió durante una semana a delegaciones de distintos países de Centroamérica y el Caribe.

Para la organización mexicana, el resultado representa una nueva muestra del trabajo realizado en la preparación de estudiantes que participan en competencias matemáticas internacionales.

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