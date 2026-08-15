Termina inspección a aviación de México para conservar Categoría 1

GENERANDO AUDIO...

Suspensión de vuelos aumentará costos. Cuartoscuro

La Administración Federal de Aviación (FAA) de México concluyó la inspección a las normas de seguridad de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) para determinar si se mantiene la Categoría 1 en vuelos a Estados Unidos.

A través de un comunicado, el organismo indicó que atendieron cuestionamientos de los auditores del 10 al 14 de agosto.

Durante esos días, presentaron evidencias técnicas sobre los procesos, procedimientos y acciones relacionadas a la seguridad operacional.

La AFAC espera recibir en un plazo de 60 días el informe final sobre si conservarán la Categoría 1.

La Agencia Federal de Aviación Civil informa: pic.twitter.com/k7fENnyh7O — AFAC (@AFAC_mx) August 15, 2026

La inspección ha generado preocupación en el sector, pues el presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México, Paul Castelazo Rodríguez, advirtió en El Universal sobre el riesgo de una degradación en la Categoría 1, posiblemente por problemas presupuestarios de la AFAC.

¿En qué consiste la inspección de la FAA?

La inspección tiene por objetivo determinar si la aviación de México puede conservar la Categoría 1 en seguridad.

Una degradación a la Categoría 2 impondría restricciones a las aerolíneas mexicanas para ampliar sus rutas y frecuencias de viajes a Estados Unidos, pero no implica la suspensión de vuelos.

De acuerdo con sus lineamientos, la FAA no califica individualmente a las aerolíneas, sino a la capacidad de la autoridad de aviación civil para cumplir con los estándares internacionales de seguridad establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Con ello, se evalúan ocho elementos fundamentales para la seguridad aérea:

Legislación aeronáutica

Reglamentos

Funciones de supervisión

Capacitación del personal técnico

Herramientas y orientación técnica

Licencias y certificaciones

Vigilancia de las operaciones

Resolución de problemas de seguridad

¿Cómo afectaría la degradación en los vuelos a Estados Unidos?

Aerolíneas mexicanas

No podrían abrir nuevas rutas a Estados Unidos, aumentar frecuencia de viajes ni incorporar a determinadas aeronaves a sus operaciones

Restricción podría frenar la expansión de las flotas mexicanas como en 2021

Competencia entre aerolíneas mexicanas y estadounidenses

Pasajeros

Menor crecimiento en oferta de vuelos a Estados Unidos

Impacto económico

En 2023, la industria aérea mexicana calculó un impacto superior a mil millones de dólares por los dos años de degradación

Limitación en el crecimiento de aerolíneas mexicanas en el mercado entre México y Estados Unidos

La degradación del 2021 provocó una caída de acciones de las aerolíneas en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Afectaciones económicas a fabricantes, aeropuertos y actores vinculados a operaciones internacionales

En mayo del 2021, la FAA bajó a México a la Categoría 2, al determinar que las autoridades no cumplían los estándares de seguridad internacional. Hasta el 2023, la autoridad estadounidense volvió a colocar a la aeronáutica mexicana en la Categoría 1.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.