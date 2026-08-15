Protección Civil pide despejar basura de coladeras ante riesgo de inundaciones por lluvias

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Foto: Cuartoscuro

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) llamó a la población a mantener limpias calles, coladeras, canales y cunetas para reducir el riesgo de inundaciones ante las lluvias previstas este fin de semana en varios estados del país.

La dependencia señaló que autoridades federales, estatales y municipales mantienen acciones coordinadas para atender los efectos de las precipitaciones y pidió a la ciudadanía colaborar con medidas preventivas.

Lluvias fuertes elevan riesgo de inundaciones

Para este sábado 15 de agosto se pronostican lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, en Oaxaca.

También se esperan lluvias de 50 a 75 milímetros en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Guerrero, Veracruz y Chiapas.

El domingo 16 de agosto, las lluvias más intensas se concentrarán en Jalisco y Guerrero, con acumulados de entre 75 y 150 milímetros.

La CNPC advirtió que las precipitaciones pueden provocar el aumento de los niveles de ríos. Por ello, las comunidades cercanas a cuerpos de agua deben mantenerse atentas, evitar cruzar corrientes y ubicar zonas altas, rutas de evacuación y refugios temporales.

En zonas urbanas, la saturación del drenaje puede generar encharcamientos e inundaciones. Si el agua entra a una vivienda, la recomendación es desconectar la electricidad y trasladarse a un sitio elevado.

CNPC pide mantener libres las coladeras

Para reducir las inundaciones, Protección Civil pidió realizar un desecho adecuado de los residuos y mantener libres de obstáculos las calles, coladeras, cunetas, canales y pasos de agua.

También recomendó evitar cruzar avenidas inundadas, debido a que la corriente puede arrastrar personas y vehículos.

También habrá temperaturas de hasta 45 grados

Además de las lluvias, una onda de calor afectará a distintas entidades. Este fin de semana se esperan temperaturas máximas de 40 a 45 grados en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas.

La CNPC recomendó mantenerse hidratado, evitar la exposición directa al sol, usar ropa ligera y prestar especial atención a niñas, niños y adultos mayores.

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