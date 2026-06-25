Registro obligatorio de celulares: qué datos debes proporcionar y dónde hacerlo

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Foto: Getty Images/Ilustrativa

Millones de usuarios de líneas de prepago deberán vincular su número telefónico con su identidad para evitar la suspensión del servicio, informó la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT). El trámite se realizará directamente con las compañías telefónicas y requerirá información básica como nombre y CURP.

La CRT explicó que la medida busca que cada línea esté asociada a una persona identificable, con el objetivo de combatir delitos como fraudes y extorsiones cometidos mediante números anónimos.

¿Cómo vincular tu línea telefónica?

El procedimiento deberá realizarse directamente ante la empresa telefónica con la que el usuario tiene contratado el servicio. La autoridad aclaró que el Gobierno no llevará a cabo el registro, sino que serán las compañías las encargadas de asociar la información del titular con el número celular.

Las operadoras habilitarán distintos mecanismos para realizar la vinculación, de acuerdo con sus propios canales de atención.

¿Qué datos te pedirán?

De acuerdo con la CRT, las empresas telefónicas únicamente deberán asociar:

Nombre completo del usuario

CURP

La autoridad señaló que cualquier imagen o dato adicional utilizado durante el proceso será eliminado una vez concluida la vinculación.

¿Quiénes deben realizar el trámite?

La medida está dirigida principalmente a los usuarios de líneas de prepago que aún no han sido vinculadas.

En contraste, las 22.8 millones de líneas de pospago ya asociadas a una persona desde su contratación no deberán realizar un nuevo trámite, salvo indicación de su compañía telefónica.

Fechas y consecuencias por no registrar la línea

La vinculación se realizará de manera escalonada entre agosto y diciembre de 2026, de acuerdo con el último dígito del número telefónico.

Quienes no completen el trámite dentro del plazo asignado tendrán una prórroga de 72 horas; después, la compañía podrá suspender el servicio.

Durante la suspensión, los usuarios únicamente podrán realizar llamadas a números de emergencia, atención ciudadana y a su operador telefónico, además de recibir alertas sísmicas. Una vez completado el registro, el servicio será restablecido de manera normal.

¿Para qué servirá la información?

La CRT indicó que los datos quedarán bajo resguardo de las compañías telefónicas. En caso de que una línea sea utilizada en la comisión de un delito, las autoridades podrán solicitar información a los operadores, siempre conforme a los procedimientos legales establecidos.

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