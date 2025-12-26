Día de los Inocentes: ¿cuándo es y cuál es la oscura historia detrás de esta tradición?

GENERANDO AUDIO...

Origen del Día de los Inocentes. Foto: Getty Images

Cada 28 de diciembre, las bromas, engaños y noticias falsas inofensivas se apoderan de las conversaciones, las redes sociales e incluso de algunos espacios informativos. Sin embargo, detrás del llamado Día de los Inocentes existe un origen mucho más oscuro que contrasta con el tono festivo con el que hoy se recuerda esta fecha.

¿Cuándo es y cuál es el origen del Día de los Inocentes?

El Día de los Santos Inocentes se conmemora cada 28 de diciembre, de acuerdo con registros históricos y calendarios oficiales consultados por sitios especializados en efemérides como Time and Date.

Aunque hoy el Día de los Inocentes está asociado con bromas y engaños, su origen tiene una base profundamente trágica y violenta dentro de la tradición cristiana. La fecha recuerda la llamada Matanza de los Santos Inocentes, un episodio narrado en el Evangelio de Mateo, en el Nuevo Testamento.

De acuerdo con los relatos bíblicos, el rey Herodes I el Grande, gobernante de Judea bajo el Imperio romano, ordenó el asesinato de todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores. La decisión habría sido motivada por el temor de Herodes a perder su poder tras escuchar la profecía sobre el nacimiento del “rey de los judíos”, en referencia a Jesús.

Este acto es considerado uno de los episodios más crueles atribuidos a Herodes, quien, según registros históricos y fuentes religiosas, era conocido por su paranoia y por ordenar la ejecución de varios miembros de su propia familia para evitar conspiraciones.

En la tradición cristiana, los niños asesinados fueron reconocidos como mártires, al morir sin haber cometido pecado alguno, lo que dio origen al nombre de “Santos Inocentes”.

Con el paso del tiempo, la Iglesia Católica estableció el 28 de diciembre como la fecha para conmemorar a estas víctimas.

Sin embargo, durante la Edad Media, esta celebración religiosa comenzó a mezclarse con festividades populares europeas, como las llamadas fiestas de inversión, en las que se alteraba el orden social y se permitían conductas fuera de lo habitual, incluyendo burlas, disfraces y engaños.

Este contraste entre una tragedia histórica y el tono festivo que adoptó la fecha con los siglos explica por qué el Día de los Inocentes resulta paradójico: una jornada que recuerda un episodio de violencia extrema terminó transformándose en una tradición marcada por el humor, las bromas y la desinformación intencional.

¿Por qué se hacen bromas el Día de los Inocentes?

Aunque su origen es trágico, el Día de los Inocentes evolucionó hacia una jornada de bromas conocidas como “inocentadas”, especialmente en países de habla hispana como México, España y varias naciones de América Latina.

Estas bromas funcionan como una forma de juego social, en el que el engaño no tiene la intención de causar daño. Frases como “Inocente palomita que te dejaste engañar” forman parte del imaginario colectivo de esta fecha.

Con la llegada de internet y las redes sociales, la tradición se amplió: ahora circulan titulares falsos, anuncios inventados y publicaciones engañosas que, aunque buscan ser humorísticas, pueden generar confusión si no se identifican correctamente.

Día de los Inocentes 2025: ¿Cómo identificar noticias falsas en redes sociales?

En un contexto digital saturado de información, distinguir una broma de una noticia falsa se vuelve fundamental. De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), una de las primeras recomendaciones es verificar la fuente de la información y preguntarse si se trata de una institución confiable o de una cuenta sin respaldo.

Además, el organismo internacional sugiere:

Revisar la fecha de publicación, ya que muchas noticias antiguas se reutilizan fuera de contexto

Desconfiar de titulares exagerados o alarmistas

Confirmar la información en más de una fuente confiable antes de compartirla

Por su parte, especialistas en ciberseguridad del Gobierno de México recomiendan analizar si el contenido busca provocar una reacción emocional inmediata, una estrategia común en la desinformación, especialmente en fechas como el Día de los Inocentes.

Así, aunque el 28 de diciembre sigue siendo una fecha asociada al humor y las bromas, expertos coinciden en que la mejor defensa ante la desinformación es mantener una actitud crítica y responsable, incluso cuando todo parece ser solo una “inocentada”.

