Día de los Inocentes: las bromas más comunes que se hacen en México el 28 de diciembre

¿En cuál has caído? Foto: Shutterstock.

Cada 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes transforma la rutina diaria en una jornada de engaños, travesuras clásicas y situaciones que te hacen decir “Inocente palomita”; es por ello, que te contamos cuáles son las bromas más comunes en esta fecha.

Si alguien te pide dinero prestado, te da una noticia sorprendente o te llama con una historia sospechosa, es mejor dudar.

¿Cuáles son las bromas más comunes del Día de los Inocentes?

Pedir prestado dinero u objetos

Una de las bromas más comunes consiste en pedir dinero, objetos o favores con la excusa del día. De acuerdo con la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, la tradición indica que aquello que se presta no se devuelve, siempre y cuando se revele la broma con la frase clásica. Por eso, muchas personas prefieren no prestar nada ese día.

Fake News

Entre las bromas más recurrentes del Día de los Inocentes también están las fake news, que suelen circular principalmente en redes sociales. Ese 28 de diciembre no faltan los mensajes que anuncian supuesta comida gratis en restaurantes, la falsa visita de un artista o cantante favorito, trámites de gobierno “más fáciles y rápidos por un solo día” o incluso rumores de doble pensión o apoyos económicos extra.

Este 28 de diciembre, Bad Bunny es la broma del día. Foto: Captura de pantalla

Aunque estas publicaciones pueden generar ilusión o confusión momentánea, la Universidad Nacional Autónoma de México, recuerda la importancia de verificar la información antes de compartirla.

Bromas caseras que nunca fallan

En casas y oficinas son comunes engaños sencillos como cambiar azúcar por sal, esconder objetos, adelantar relojes o pegar monedas al piso. Son bromas simples, rápidas y generalmente bien recibidas.

Engaños elaborados entre amigos

Algunos optan por bromas más elaboradas, como fingir accidentes leves, viajes inesperados, situaciones alarmantes o compromisos y embarazos que sorprenden a más de uno.

Llamadas de broma: las que deben evitarse

Entre las bromas más frecuentes también están las llamadas telefónicas falsas, sin embargo, autoridades han hecho un llamado especial para no utilizar el número de emergencias 911 con este fin. Realizar bromas a servicios de emergencia puede impedir que se atiendan situaciones reales y poner en riesgo a otras personas.

