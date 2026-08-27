Juez define mañana vinculación a proceso de Fernando Farías

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Foto: SSPC

La audiencia de Fernando Farías, excontralmirante señalado por el delito de delincuencia organizada, fue suspendida este miércoles 26 de agosto en el penal del Altiplano. La diligencia se retomará mañana a las 8:00 horas.

La defensa aseguró que los datos incluidos en la carpeta no acreditan que Fernando Farías sea miembro ni líder de una organización criminal, como sostiene la Fiscalía General de la República (FGR). El delito por el que se pretende vincularlo a proceso es delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

La audiencia se reanudará mañana únicamente para que la juez determine si Fernando Farías es vinculado a proceso o no, informó su abogado, Epigmenio Mendieta, al concluir la diligencia de este miércoles.

El defensor explicó que durante la audiencia se encargaron de controvertir los datos de prueba presentados por el agente del Ministerio Público.

Mendieta sostuvo que, con la información que obra en la carpeta, no se acredita la calidad de miembro de la organización criminal ni que Fernando Farías sea líder de ésta, como pretende atribuirle la FGR.

Fernando Farías declaró durante la audiencia

El abogado también informó que Fernando Farías emitió una declaración durante la audiencia. Sin embargo, señaló que no podía revelar detalles sobre su contenido para no afectar el proceso.

La diligencia fue suspendida por decisión de la juez y continuará a las 8:00 horas de este jueves 27, cuando se prevé que se dé a conocer la resolución correspondiente.

“Estamos pendientes de que resuelva la juez”, señaló Mendieta, quien confirmó que la nueva audiencia tendrá como finalidad dictar la resolución.

¿De qué delito acusan a Fernando Farías?

De acuerdo con la información presentada durante el proceso, el delito por el que se pretende vincular al excontralmirante es delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

Será durante la audiencia programada para mañana cuando la juez determine la situación jurídica de Fernando Farías y establezca si existen elementos para vincularlo a proceso.

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