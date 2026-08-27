Ni prisión domiciliaria ni malos tratos: FGR aclara situación de Ernesto Ruffo

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FGR niega solicitud de prisión domiciliaria para Ernesto Ruffo

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que no ha sido notificada de alguna solicitud de la defensa de Ernesto Ruffo Appel para cambiar la prisión preventiva por prisión domiciliaria. La fiscal Ernestina Godoy también rechazó que el exgobernador de Baja California reciba malos tratos en el penal del Altiplano.

La FGR también dio a conocer el aseguramiento de documentos relacionados con la presunta red de contrabando de combustible que, según la investigación, encabezaría Ruffo Appel. Los documentos fueron localizados en dos bodegas de la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

Ernestina Godoy Ramos señaló que la Fiscalía no tiene conocimiento formal de que la defensa de Ernesto Ruffo haya solicitado modificar la medida cautelar para que pueda abandonar el penal de máxima seguridad.

“Esta fiscalía no ha sido notificada de que la defensa de Ernesto “N” haya solicitado el cambio de medida cautelar a efecto de que la prisión preventiva oficiosa sea cumplida en prisión domiciliaria”, declaró.

La fiscal también respondió a las declaraciones del expresidente Vicente Fox sobre las condiciones en las que se encuentra el exmandatario de Baja California.

Godoy aseguró que durante su internamiento se garantizan los cuidados de salud que requiere y que se respetan sus derechos.

“En su internamiento se garantizan todos los cuidados de salud con los que debe contar y se respetan cabalmente todos sus derechos”, afirmó.

Aseguran documentos ligados a presunto contrabando de combustible

En su mensaje, la FGR informó que fueron asegurados pedimentos de importación, actas de asambleas y contratos que, según la institución, darían cuenta de una simulación realizada por presuntos integrantes de la red investigada.

La documentación estaba oculta en dos bodegas de la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. También fueron encontrados documentos relacionados con otros esquemas delictivos que ya son investigados por la Fiscalía.

De acuerdo con Godoy, los indicios encontrados contienen información sobre operaciones de comercio exterior de la empresa investigada y aportan más elementos sobre el modo de operación de la presunta red de contrabando de combustible.

La fiscal indicó que los hallazgos también podrían abrir nuevas líneas de investigación.

Nueve personas han sido llevadas a proceso por huachicol fiscal

La FGR relaciona a 24 personas con esta presunta red de huachicol fiscal. Hasta el momento, nueve presuntos responsables han sido llevados a proceso, entre ellos Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California.

La investigación continúa con el análisis de la documentación asegurada y las líneas relacionadas con las operaciones de comercio exterior.

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