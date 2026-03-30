Qué es la Pascua y por qué el Santo Sepulcro es el lugar más importante en Semana Santa

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El Santo Sepulcro es el lugar donde murió y resucitó Jesús. Foto: AFP.

La celebración de la Pascua marca el cierre de la Semana Santa cada año. En este evento central del calendario litúrgico, el Santo Sepulcro de Jerusalén toma un papel fundamental para la fe cristiana.

La Pascua es la celebración de la resurrección de Jesucristo, al tercer día de su crucifixión. Representa el paso de la muerte a la vida, y del pecado a la salvación.

Para este 2026, la Pascua se celebrará el próximo domingo 5 de abril, marcando el cierre oficial de la Semana Santa.

El Vaticano describe que “la Pascua no es simplemente una fiesta entre otras: es la ‘Fiesta de las fiestas’, ‘Solemnidad de las solemnidades’, como la Eucaristía es el Sacramento de los sacramentos (el gran sacramento)”.

Además, el Salmo 118, 24, indica que “este es el día que hizo el Señor; sea nuestra alegría y nuestro gozo.”

Inicio del Tiempo Pascual

Con la celebración de la Pascua y el cierre de la Semana Santa, inicia el periodo de Tiempo Pascual, conformado por seis domingos, según la Enciclopedia Católica online.

Se trata de un periodo litúrgico que dura 50 días, hasta el Domingo de Pentecostés, celebrado el 24 de mayo de este 2026.

Durante esos días “se han de celebrar con alegría y júbilo, como si se tratara de un solo y único día festivo, como un gran domingo”, según las Normas Universales del Año Litúrgico.

Santo Sepulcro, el sitio más importante

La Basílica del Santo Sepulcro es uno de los santuarios más importantes de la fe cristiana y un espacio fundamental para la celebración de las Pascuas.

Ubicada en la ciudad vieja de Jerusalén, sus habitantes la conocen como “iglesia de la resurrección”, según el portal de la Custodia de la Santa Tierra.

En su interior alberga el Calvario, es decir, el lugar de la crucifixión y muerte de Jesús, igual que la llamada Tumba de Cristo, el espacio donde resucitó al tercer día.

La Tumba de Cristo se construyó en el siglo I D.C., mientras que el emperador Constantino ordenó la construcción de la iglesia en el siglo IV.

“Los dos Santos Lugares están relacionados y son inseparables, como lo es el misterio pascual de la muerte y resurrección de Jesucristo que tuvo lugar allí y se realiza continuamente”, indica Custodia de la Santa Tierra.

Por ello, desde hace más de 800 años, este espacio es cuidado por frailes franciscanos de la Orden de Frailes Menores, en nombre de la Iglesia.

La Tumba de Cristo permaneció cerrada solo dos veces, en 1555 y 1809 por obras de restauración, según el portal de Custodia de la Santa Tierra.

Dichas obras se realizaron para “garantizar la seguridad del templete (el Edículo) que guarda en su interior lo que queda de la estructura sepulcral y el verdadero sepulcro vacío de Cristo”.

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