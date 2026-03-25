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Sabines estableció una relación directa con su público. Foto: Secretaría de Cultura

Jaime Sabines, conocido como uno de los grandes poetas mexicanos del siglo XX, así como por su lenguaje directo y por su manera de escribir del amor, la condición humana, la vida cotidiana, nació el 25 de marzo de 1926, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Reconocido por figuras como Octavio Paz, Sabines estableció una relación directa con su público, en especial a través de sus lecturas en voz alta, así como por sus obras como:

Horal (1950)

La señal (1951)

Adán y Eva (1952)

Tarumba (1956)

Yuria (1967)

Nuevo recuento de poemas (1977)

Algo sobre la muerte del Mayor Sabines (1973)

Otra de sus publicaciones que vale la pena mencionar es Recogiendo Poemas, cuya primera edición apareció en 1977, publicada por Ediciones Zarebska en colaboración con Telmex, con prólogo de Carlos Monsiváis.

Posteriormente, en 1977, Telmex lanzó una reedición conmemorativa, con una portada en blanco y negro, logo clásico de Telmex y la frase “Juntos con LADA”.

El libro reúne algunos de los versos más intensos y humanos de Sabines, un poeta que supo hablar con verdad sobre el amor, la vida y la muerte.

En el marco del centenario de Jaime Sabines, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) alistan una serie de homenajes en honor al poeta mexicano.

Centenario del natalicio de Jaime Sabines: actividades para homenajear al poeta

Conversatorios, lecturas de poesía, transmisiones especiales y encuentros con el público recordarán la obra del escritor chiapaneco, cuya voz continúa acompañando a generaciones de lectores.

El principal homenaje se realizará en el Palacio de Bellas Artes, donde especialistas y escritores participarán en el conversatorio 100 años de Jaime Sabines.

La charla se llevará a cabo el domingo 29 de marzo a las 12:00 horas en la Sala Manuel M. Ponce, con entrada libre para el público. En este encuentro participarán el poeta Homero Aridjis, la promotora cultural Pilar Jiménez, el poeta chiapaneco Efraín Bartolomé, la crítica literaria Mónica Mansour y el dramaturgo David Anuar. Durante el conversatorio, los participantes reflexionarán sobre la obra y el legado del autor.

Poesía de Sabines resonará en el MUNAL

Las celebraciones también llegarán al Museo Nacional de Arte (MUNAL), donde se realizará una lectura en voz alta de poemas del escritor el 25 de marzo a las 19:30 horas, como parte de la tradicional Noche de Museos.

La actividad contará con la participación de los escritores Rebeca Leal, Francisco Casado y Osvaldo O. Romero, quienes leerán textos del poeta mientras dialogan con las obras expuestas en las salas del museo.

Los organizadores también invitarán al público a participar leyendo un poema de Sabines de su elección, con el objetivo de crear una experiencia colectiva de reflexión y cercanía con su obra.

Actividades virtuales y transmisiones especiales

El programa del centenario también incluye actividades en formato digital. El 25 de marzo a las 10:00 horas se transmitirá el poema Los amorosos en voz del propio Sabines, grabación realizada en el Palacio de Bellas Artes.

Más tarde, a las 17:00 horas, el poeta e investigador Carlos Mass ofrecerá la charla Jaime Sabines: a 100 años de su nacimiento, donde analizará la vigencia del autor y la forma en que su poesía se ha convertido en memoria compartida para varias generaciones.

Ambas actividades se transmitirán a través de las redes sociales de la Coordinación Nacional de Literatura.

Además, el Canal 22 emitirá a las 22:00 horas el recital que Sabines ofreció en el Palacio de Bellas Artes en 1996 para celebrar su cumpleaños número 70. El material proviene de la cintoteca del INBAL y fue digitalizado para preservar este documento histórico, que reúne poemas escritos a lo largo de cinco décadas de trayectoria.

Un poeta fundamental de la literatura mexicana

Jaime Sabines nació el 25 de marzo de 1926 en Tuxtla Gutiérrez y murió el 19 de marzo de 1999, a los 72 años. Recibió diversos reconocimientos, entre ellos el Premio Xavier Villaurrutia, el Premio Nacional de Ciencias y Artes y la Medalla Belisario Domínguez.

A cien años de su nacimiento, la poesía de Sabines sigue viva en los lectores y en los espacios culturales de México, donde sus versos continúan resonando con la misma intensidad con la que fueron escritos.

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