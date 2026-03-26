Rendirán homenaje a Jaime Sabines en su centenario este domingo en el Palacio de Bellas Artes

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Fotos: Secretaría de Cultura/Getty Images

Por los 100 años de su nacimiento, el Palacio de Bellas Artes rendirá homenaje al poeta mexicano Jaime Sabines este domingo 29 de marzo a las 12:00 horas en la Sala Manuel M. Ponce.

Asimismo, la Secretaría de Cultura adelantó que en el evento participarán Homero Aridjis, Pilar Jiménez, Elena Poniatowska, Mónica Mansour y David Anuar.

Foto: Secretaría de Cultura

¿Dónde será el homenaje a Jaime Sabines?

Mientras este miércoles se cumplió el centenario del nacimiento de Jaime Sabines, el homenaje se realizará este domingo al mediodía en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Cita en la que los participantes realizarán un conservatorio en el que reflexionarán sobre la obra del poeta chiapaneco, cuyas palabras estuvieron dedicadas al amor, la vida y la muerte.

Toda vez que, en su cuenta de X, la Secretaría de Cultura recordó este 25 de marzo al poeta nacido en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, destacando que es “considerado el más leído y admirado en las últimas décadas del siglo XX, una voz que nació entre relatos de infancia y se consolidó en libros como ‘Horal’, donde aparece su emblemático poema ‘Los amorosos’”.

Agregó que la voz de Sabines tenía una especial repercusión, capaz de convocar a multitudes y llenar recintos como el palacio de Bellas Artes o la Sala Nezahualcóyotl, como pocos escritores, “con jóvenes que escuchaban su palabra como si fuera música”.

En tanto que este miércoles a las 22 horas el Canal 22 emitió una transmisión especial por el centenario del escritor, que puedes ver en su cuenta de Facebook a través de este enlace.

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