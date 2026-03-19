Noche de Primavera 2026 en CDMX: sedes, artistas y actividades confirmadas

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Noche de Primavera 2026 traerá baile a la CDMX. Foto: Cuartoscuro

El festival Noche de Primavera 2026 será un evento del Gobierno de la Ciudad de México que se realizará el 21 y 22 de marzo en 20 sedes de la capital y con 450 artistas invitados.

Las autoridades capitalinas detallaron los lugares y el talento que participarán en las diversas sedes adaptadas para la celebración.

4° Gran Baile de Sonideros y Sonideras en el Zócalo CDMX

El evento gratuito se llevará a cabo el sábado 21 de marzo de 12:00 a 24:00 horas en el corazón del Centro Histórico, con la participación de 12 proyectos seleccionados mediante sorteo:

Sonido Salsita la Chaparrita del Sabor

Sonido Gallito

Sonido Bongonee

Fiesta Tropical

Sonido ErreStar

Sonido 69

Sonido del Amor

Sonido Gatubela

El Junior Ritmo y Sorpresa

Alis Pedraza la Sabanera

Sonido Rumbero

Sonido Superestrella

Sonido Fostermanía

Participación estelar de Sonido Cóndor

Otras sedes y artistas para Noche de Primavera 2026

Rock clásico en el Monumento a la Revolución

Los Lobos

Meme del Real

Cecilia Toussaint

Guillermo Briseño

Banda Kerigma

Alternativo en el Monumento a Beethoven

La Tremenda Korte

Santiago Motorizado

Bella Litsa

Los Hermanos Menores

Black Panthera

Música electrónica en la Plaza Manuel Tolsá

Potochkine

Sickick

Retro Cassetta

Tarsius

Fat Hamster & Kang New

Fusión latina en el kiosco de la Alameda Central

Amandititita

Pablito Mix

Pauli Bohemio

La China Sonidera

La Banda Piñata Protest

Hip hop y ópera en el Balcón del Museo del Estanquillo

Danger AK

Xiuhtezcatl

Colectivos de poesía

House y techno en el Parque Nacional La Cañada (en Los Dinamos, de las 16:00 hasta las 06:00 horas del domingo)

Dishype

Los Eclipses

Sotomayor

Centavrvs

Evissimax

Mari Sakurai

Cabe mencionar, que para este lugar habrá transporte gratuito de ida y vuelta:

Tacubaya : salidas a las 12:00 y 15:00 horas. Regreso a las 09:00 y 12:00 horas

: salidas a las 12:00 y 15:00 horas. Regreso a las 09:00 y 12:00 horas Tasqueña: Salidas a las 12:00 y 15:00 horas. Regreso a las 09:00 y 12:00 horas

Para esto, se deben registrar en el siguiente formulario:

Y se recomienda:

Llegar 30 minutos antes del horario de salida

No se puede llevar alcohol o sustancias ilícitas

Se pueden llevar alimentos

Llevar casa de campaña con capacidad máxima de cuatro personas

Habrá invitados de 18 países en la celebración, como Alemania, Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Corea, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Marruecos, Italia y Nigeria.

Eventos continúan el 22 de marzo con “Cuícatl: La Ciudad que Suena”

Las actividades musicales continuarán el 22 de marzo con la jornada “Cuícatl: La Ciudad que Suena”, que se realizará en 14 sedes con 25 grupos, 12 de ellos con fuerte presencia femenina y siete agrupaciones internacionales, reuniendo a alrededor de 150 músicos de distintos géneros.

Las sedes serán:

Plaza San Jacinto, alcaldía Álvaro Obregón

Parque Tezozómoc, alcaldía Azcapotzalco

Jardín Santiago Xicoténcatl, alcaldía Benito Juárez

Deportivo El Cacalote, alcaldía Cuajimalpa

Palacio Postal, alcaldía Cuauhtémoc

Jardín Santiago de Tlatelolco, alcaldía Cuauhtémoc

Alameda Sur, alcaldía Coyoacán

Velaria Campamento 2 de Octubre, alcaldía Iztacalco

UTOPÍA Meyehualco, alcaldía Iztapalapa

Foro Cultural Magdalena Contreras

Foro Alfonso Reyes en Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo

Plaza del Bolero, alcaldía Tlalpan

FARO, alcaldía Tláhuac

Artistas invitados el 22 de marzo

Jeanette Macari

Celso Duarte

Laboratorios Moreno

F-MACK

Rockotitlán Chilli Stars

Mirror Revelations

Luisa Almaguer

Ra La Culebra

Antiánima

Electrify

She No More

Cemican

Mad Warriors

Fat Hamster & Kang New

Jorjais

Xiuhtezcatl

Cinthya Morado

Yorka

Francisco Lelo de Larrea

Chechi de Marcos

Olivia García

Con “Cuícatl: La Ciudad que Suena”, el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Cultura, lleva música en vivo gratuita al espacio público, con el objetivo de apoyar al talento emergente y acercar la cultura a distintos puntos de la capital.

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