Noche de Primavera 2026 en CDMX: sedes, artistas y actividades confirmadas
El festival Noche de Primavera 2026 será un evento del Gobierno de la Ciudad de México que se realizará el 21 y 22 de marzo en 20 sedes de la capital y con 450 artistas invitados.
Las autoridades capitalinas detallaron los lugares y el talento que participarán en las diversas sedes adaptadas para la celebración.
4° Gran Baile de Sonideros y Sonideras en el Zócalo CDMX
El evento gratuito se llevará a cabo el sábado 21 de marzo de 12:00 a 24:00 horas en el corazón del Centro Histórico, con la participación de 12 proyectos seleccionados mediante sorteo:
- Sonido Salsita la Chaparrita del Sabor
- Sonido Gallito
- Sonido Bongonee
- Fiesta Tropical
- Sonido ErreStar
- Sonido 69
- Sonido del Amor
- Sonido Gatubela
- El Junior Ritmo y Sorpresa
- Alis Pedraza la Sabanera
- Sonido Rumbero
- Sonido Superestrella
- Sonido Fostermanía
- Participación estelar de Sonido Cóndor
Otras sedes y artistas para Noche de Primavera 2026
Rock clásico en el Monumento a la Revolución
- Los Lobos
- Meme del Real
- Cecilia Toussaint
- Guillermo Briseño
- Banda Kerigma
Alternativo en el Monumento a Beethoven
- La Tremenda Korte
- Santiago Motorizado
- Bella Litsa
- Los Hermanos Menores
- Black Panthera
Música electrónica en la Plaza Manuel Tolsá
- Potochkine
- Sickick
- Retro Cassetta
- Tarsius
- Fat Hamster & Kang New
Fusión latina en el kiosco de la Alameda Central
- Amandititita
- Pablito Mix
- Pauli Bohemio
- La China Sonidera
- La Banda Piñata Protest
Hip hop y ópera en el Balcón del Museo del Estanquillo
- Danger AK
- Xiuhtezcatl
- Colectivos de poesía
House y techno en el Parque Nacional La Cañada (en Los Dinamos, de las 16:00 hasta las 06:00 horas del domingo)
- Dishype
- Los Eclipses
- Sotomayor
- Centavrvs
- Evissimax
- Mari Sakurai
Cabe mencionar, que para este lugar habrá transporte gratuito de ida y vuelta:
- Tacubaya: salidas a las 12:00 y 15:00 horas. Regreso a las 09:00 y 12:00 horas
- Tasqueña: Salidas a las 12:00 y 15:00 horas. Regreso a las 09:00 y 12:00 horas
Para esto, se deben registrar en el siguiente formulario:
Y se recomienda:
- Llegar 30 minutos antes del horario de salida
- No se puede llevar alcohol o sustancias ilícitas
- Se pueden llevar alimentos
- Llevar casa de campaña con capacidad máxima de cuatro personas
Habrá invitados de 18 países en la celebración, como Alemania, Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Corea, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Marruecos, Italia y Nigeria.
Eventos continúan el 22 de marzo con “Cuícatl: La Ciudad que Suena”
Las actividades musicales continuarán el 22 de marzo con la jornada “Cuícatl: La Ciudad que Suena”, que se realizará en 14 sedes con 25 grupos, 12 de ellos con fuerte presencia femenina y siete agrupaciones internacionales, reuniendo a alrededor de 150 músicos de distintos géneros.
Las sedes serán:
- Plaza San Jacinto, alcaldía Álvaro Obregón
- Parque Tezozómoc, alcaldía Azcapotzalco
- Jardín Santiago Xicoténcatl, alcaldía Benito Juárez
- Deportivo El Cacalote, alcaldía Cuajimalpa
- Palacio Postal, alcaldía Cuauhtémoc
- Jardín Santiago de Tlatelolco, alcaldía Cuauhtémoc
- Alameda Sur, alcaldía Coyoacán
- Velaria Campamento 2 de Octubre, alcaldía Iztacalco
- UTOPÍA Meyehualco, alcaldía Iztapalapa
- Foro Cultural Magdalena Contreras
- Foro Alfonso Reyes en Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo
- Plaza del Bolero, alcaldía Tlalpan
- FARO, alcaldía Tláhuac
Artistas invitados el 22 de marzo
- Jeanette Macari
- Celso Duarte
- Laboratorios Moreno
- F-MACK
- Rockotitlán Chilli Stars
- Mirror Revelations
- Luisa Almaguer
- Ra La Culebra
- Antiánima
- Electrify
- She No More
- Cemican
- Mad Warriors
- Fat Hamster & Kang New
- Jorjais
- Xiuhtezcatl
- Cinthya Morado
- Yorka
- Francisco Lelo de Larrea
- Chechi de Marcos
- Olivia García
Con “Cuícatl: La Ciudad que Suena”, el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Cultura, lleva música en vivo gratuita al espacio público, con el objetivo de apoyar al talento emergente y acercar la cultura a distintos puntos de la capital.
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