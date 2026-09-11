Rosh Hashaná 2026: hoy comienza el Año Nuevo judío 5787; ¿qué significa y cómo se celebra?

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Cena/ritual de Rosh Hashaná. Foto: AFP

Rosh Hashaná 2026 comienza hoy, viernes 11 de septiembre, al atardecer, con el inicio del Año Nuevo judío 5787, una celebración que se extiende hasta el anochecer del domingo 13 de septiembre y que marca el comienzo de los llamados Días de Temor o Altas Fiestas, periodo que conduce a Yom Kipur, el Día de la Expiación.

La festividad corresponde a los primeros dos días del mes hebreo de Tishrei, considerado el séptimo mes del calendario hebreo. Rosh Hashaná significa literalmente “cabeza del año” y, de acuerdo con la tradición judía, está relacionado con la creación de la humanidad y con un periodo de juicio, reflexión y arrepentimiento.

En 2026, el inicio de Rosh Hashaná tiene una particularidad: el primer día, sábado 12 de septiembre, coincide con Shabat, por lo que en las comunidades que siguen esta práctica el shofar no se toca ese día. El toque se realiza el domingo 13 de septiembre, segundo día de la festividad.

Rosh Hashaná 2026: ¿cuándo comienza y cuándo termina?

El calendario judío establece que las festividades comienzan al atardecer de la fecha indicada y concluyen al anochecer de la fecha final. Para Rosh Hashaná 2026, las fechas son:

Viernes 11 de septiembre: comienza Rosh Hashaná al atardecer

comienza Rosh Hashaná al atardecer Sábado 12 de septiembre: primer día de Rosh Hashaná, correspondiente al 1 de Tishrei de 5787

primer día de Rosh Hashaná, correspondiente al 1 de Tishrei de 5787 Domingo 13 de septiembre: segundo día, 2 de Tishrei

segundo día, 2 de Tishrei Domingo 13 de septiembre: la festividad termina al anochecer

En Ciudad de México, el calendario de Hebcal señala las 18:24 horas del viernes 11 de septiembre para la iluminación de velas de la festividad y las 19:13 horas del domingo 13 para la Havdalá, ceremonia que marca la conclusión de Shabat y, en este caso, de Rosh Hashaná. Los horarios pueden variar según la comunidad y el criterio utilizado para establecerlos.

¿Qué significa Rosh Hashaná y qué se celebra?

Rosh Hashaná es el Año Nuevo judío y abre un periodo de reflexión que culmina con Yom Kipur. Las tradiciones asociadas con la festividad incluyen oraciones, reuniones familiares, comidas simbólicas y el toque del shofar.

Los dos días de Rosh Hashaná dan inicio a los Diez Días de Arrepentimiento, también conocidos como los Días de Temor, que terminan con Yom Kipur, celebrado este año del domingo 20 al lunes 21 de septiembre.

La festividad también está relacionada con la revisión de las acciones realizadas durante el año que termina y con la búsqueda de un año nuevo favorable. Las prácticas y formas de observancia pueden variar entre las distintas comunidades y corrientes del judaísmo.

Shofar: ¿por qué es importante en Rosh Hashaná?

El shofar es un cuerno de carnero utilizado como instrumento ritual y constituye uno de los elementos centrales de Rosh Hashaná. Tradicionalmente se toca durante los servicios religiosos de la festividad.

En 2026, sin embargo, el primer día de Rosh Hashaná coincide con Shabat, el día de descanso semanal del judaísmo. Por esta razón, de acuerdo con la práctica señalada por Chabad, el shofar no se toca durante el primer día y su toque se realiza durante el segundo día, domingo 13 de septiembre.

¿Qué se come durante Rosh Hashaná?

Las comidas de Rosh Hashaná incluyen alimentos que tienen un significado simbólico y expresan deseos para el año que comienza. Entre los más conocidos se encuentran la manzana con miel, la granada y la jalá redonda.

La manzana con miel es uno de los símbolos más reconocidos de la celebración y representa el deseo de tener un año bueno y dulce. También es tradicional comer jalá —pan elaborado para las comidas festivas— y, en muchas comunidades, prepararla en forma redonda.

La granada también forma parte de las costumbres alimentarias de Rosh Hashaná. Su gran cantidad de semillas se ha relacionado simbólicamente con el deseo de abundancia y de realizar buenas acciones durante el año.

Las costumbres alimentarias no son idénticas en todas las comunidades. En algunas tradiciones sefardíes, por ejemplo, se realiza un orden especial de alimentos simbólicos, que puede incluir calabaza, poro, acelga, dátiles y otros productos.

Otras tradiciones de Rosh Hashaná

Durante la festividad también se realizan oraciones especiales, se encienden velas y se llevan a cabo comidas festivas. Algunas comunidades observan restricciones relacionadas con el trabajo durante los días de la celebración.

Otra práctica asociada con Rosh Hashaná es Tashlij, una ceremonia que tradicionalmente se realiza cerca de un cuerpo de agua y que está relacionada con el arrepentimiento. En 2026, debido a que el primer día coincide con Shabat, la práctica se lleva a cabo el segundo día en las comunidades que la observan.

La celebración también incluye saludos tradicionales. Una expresión habitual es “Shaná Tová”, utilizada para desear un buen año. También se emplea “Shaná Tová Umetuká”, que expresa el deseo de un año bueno y dulce.

¿Qué sigue después de Rosh Hashaná 2026?

Después de los dos días de Rosh Hashaná, el calendario marca el ayuno de Gedalia para el lunes 14 de septiembre. Posteriormente continúa el periodo de reflexión que conduce a Yom Kipur, que comenzará al atardecer del domingo 20 de septiembre y terminará al anochecer del lunes 21.

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