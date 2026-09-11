Así reaccionó George W. Bush al enterarse del segundo ataque a las Torres Gemelas

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Geroge W. Bush. Foto: AFP

El expresidente George W. Bush recibió la noticia de los atentados del 11 de septiembre de 2001 mientras participaba en una actividad escolar en Florida, cuando su jefe de gabinete, Andrew Card, se acercó para informarle que un segundo avión había impactado las Torres Gemelas y que Estados Unidos estaba bajo ataque.

El episodio ocurrió el 11 de septiembre de 2001, cuando Bush se encontraba en la Escuela Primaria Emma E. Booker, en Sarasota, Florida, donde participaba en una lectura con alumnos de segundo grado.

El entonces presidente de Estados Unidos estaba sentado frente a los estudiantes cuando recibió el aviso de Card. La información que recibió cambió el desarrollo de la actividad y posteriormente dio paso a las acciones de la administración estadounidense ante los ataques.

¿Dónde estaba George W. Bush cuando recibió la noticia del 11-S?

El 11 de septiembre de 2001, Bush se encontraba en la Escuela Primaria Emma E. Booker, en Sarasota, Florida.

El entonces mandatario participaba en una lectura con niños de segundo grado cuando recibió información sobre lo que ocurría en Nueva York.

De acuerdo con el material proporcionado, Bush ya había sido informado de un primer impacto antes de que Card se acercara nuevamente. En ese momento, su jefe de gabinete le comunicó que un segundo avión había golpeado la otra torre.

El aviso ocurrió mientras el presidente permanecía frente a los estudiantes y maestros que participaban en la actividad escolar.

“Sr. presidente, el país se encuentra bajo ataque”

Andrew Card, jefe de gabinete de Bush, se acercó por detrás del entonces presidente y le susurró al oído el mensaje sobre el segundo avión.

La frase que se atribuye al funcionario fue: “Un segundo avión ha impactado la otra torre. Estados Unidos está bajo ataque”.

El aviso ocurrió después de que un segundo avión se estrellara contra la otra Torre Gemela en Nueva York.

La información permitió al presidente conocer que los hechos registrados en ese momento no correspondían únicamente a un accidente aéreo, sino que el país enfrentaba una situación de ataque.

¿Cómo reaccionó George W. Bush al enterarse?

Después de recibir el mensaje, George W. Bush permaneció sentado y en silencio durante varios minutos.

El material proporcionado describe que el entonces mandatario cambió su expresión y mantuvo la calma mientras continuaba momentáneamente la actividad con los alumnos.

La decisión de permanecer en el lugar durante unos instantes buscó evitar que los niños y los maestros presentes fueran alertados o entraran en pánico.

El presidente continuó sentado frente al grupo antes de retirarse a un aula contigua.

Bush se retiró para organizar la respuesta

Después de permanecer unos momentos más en la actividad escolar, Bush se retiró a un aula contigua.

Ahí comenzó a organizar la respuesta oficial ante los atentados del 11-S y a establecer comunicación con Washington.

El cambio de escenario ocurrió mientras las autoridades estadounidenses enfrentaban las primeras horas de la crisis provocada por los ataques.

El momento quedó registrado y con el paso de los años las imágenes de la reacción del entonces presidente han vuelto a circular en plataformas digitales.

¿Qué ocurrió hace 25 años?

Este 11 de septiembre de 2026 se cumplen 25 años de los atentados de 2001, una fecha que ha generado nuevamente la circulación de registros relacionados con las primeras horas de aquella jornada.

Entre esos materiales se encuentra el momento en que George W. Bush recibió el aviso sobre el segundo avión mientras se encontraba en la escuela de Sarasota.

Las imágenes muestran al entonces presidente durante la actividad con los estudiantes y posteriormente después de recibir el mensaje de su jefe de gabinete.

También circulan registros de los discursos que Bush ofreció posteriormente, entre ellos los realizados en la Zona Cero, lugar donde se encontraban las Torres Gemelas.

El episodio de la escuela primaria forma parte de los registros audiovisuales utilizados para revisar la respuesta del gobierno estadounidense durante las primeras horas de los ataques.

El momento en datos

Fecha: 11 de septiembre de 2001

11 de septiembre de 2001 Lugar: Escuela Primaria Emma E. Booker, Sarasota, Florida

Escuela Primaria Emma E. Booker, Sarasota, Florida Presidente: George W. Bush

George W. Bush Jefe de gabinete: Andrew Card

Andrew Card Actividad: Lectura con alumnos de segundo grado

Lectura con alumnos de segundo grado Aviso: Un segundo avión había impactado la otra Torre Gemela

Un segundo avión había impactado la otra Torre Gemela Posteriormente: Bush se retiró a un aula contigua para organizar la respuesta oficial

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