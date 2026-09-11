9/11: “Si nos atacan o a nuestros aliados, los haremos responsables”, advierte el Embajador de EE.UU. en México

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Ronald Johnson, embajador de EE.UU. en México. Foto: Cuartoscuro

Este 11 de septiembre se conmemora el 25 aniversario luctuoso de uno de los más grandes acontecimientos que marcó a Estados Unidos: el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York. En este sentido el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, aprovechó para lanzar un fuerte mensaje para quienes los ataquen, a sus intereses, así como amigos y aliados.

A través de un video, compartido en sus redes sociales, el diplomático americano aseguró que “harán responsables de sus actos” a quienes se atrevan a agredirlos, un claro mensaje que tendría como destinatario a Irán, con quien sostiene una guerra en el estrecho de Ormuz.

“En el 25 aniversario de los ataques del 11 de septiembre, quiero enviar un mensaje claro… si nos atacan, si dañan a nuestros ciudadanos, a nuestros aliados, a nuestros amigos o a nuestros intereses, los haremos responsables de sus actos”, aseveró.

Hace veinticinco años, los Estados Unidos fueron atacados, pero nuestra determinación no fue quebrantada. Hoy recordamos las 2,977 vidas inocentes que perdimos el 11 de septiembre, honramos a quienes respondieron al llamado de servir y recordamos a los amigos y colegas que nunca… pic.twitter.com/tdnWin9MlY — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) September 11, 2026

“Al Qaeda y Osama bin Laden ya no existen”

Johnson recordó, en una breve crónica, que supieron quiénes habían sido los autores del ataque, así como a la organización a la que pertenecían: Al Qaeda, “fundada por un asesino desquiciado llamado Osama bin Laden“.

Explicó que el grupo terrorista operaba, en ese momento desde Afganistán, país al que llegaron oficiales de la CIA para buscar a los responsables. Una semana después, aproximadamente, se unieron “miembros élite” de las fuerzas especiales de Estados Unidos “con la firme determinación de prevenir ataques futuros” en su territorio, llevando la lucha directamente contra los terroristas y juntos, “encontraríamos a quienes habían planeado y apoyado los ataques del 11 de septiembre y los llevaríamos ante la justicia”.

“Hoy, Al Qaeda y Osama bin Laden ya no existen. Perseguimos el mal y cuando lo encontramos, impartimos justicia”, afirmó Jophnson.

16 mexicanos murieron en los ataques terroristas en Nueva York

A 25 años del trágico hecho en Estados Unidos, el diplomático estadounidense recordó a las 2 mil 977 personas que perdieron la vida en el ataque contra los edificios del World Trade Center. Señaló que del total de las víctimas, 16 eran de origen mexicano.

“Hoy recordamos las 2 mil 977 vidas inocentes que perdimos el 11 de septiembre, honramos a quienes respondieron al llamado de servir y recordamos a los amigos y colegas que nunca regresaron a casa”, mencionó.

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