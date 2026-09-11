Osama bin Laden y el 9/11: ataques, persecución y muerte del líder de Al Qaeda 

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Osama bin Laden. Foto: AFP.

Osama bin Laden fue señalado como líder de Al Qaeda y responsable de aprobar los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra Estados Unidos, después de una trayectoria que incluyó ataques contra objetivos estadounidenses en África y Oriente Medio; murió el 2 de mayo de 2011 durante una operación estadounidense en Abbottabad, Pakistán.

Nacido en Arabia Saudita en 1957, bin Laden era uno de los más de 50 hijos del empresario de la construcción Mohamed bin Laden. Durante la década de 1980 participó en la insurgencia contra las tropas soviéticas en Afganistán, conflicto en el que se desarrolló su relación con militantes islamistas y donde fundó Al Qaeda.

En la década de 1990 regresó a Afganistán, donde entrenó a militantes islamistas de distintos países en campamentos que los talibanes permitieron operar. En esos años también comenzó a ser señalado por ataques contra intereses estadounidenses.

Osama bin Laden y los ataques de la década de 1990

El 26 de febrero de 1993, un camión de alquiler cargado con explosivos estalló en un estacionamiento ubicado debajo del World Trade Center, en Nueva York. El ataque dejó seis personas muertas, entre ellas una mujer embarazada, y más de mil heridas.

El 13 de noviembre de 1995, una explosión cerca de un centro militar estadounidense en Riad, Arabia Saudita, provocó la muerte de siete personas, cinco de ellas estadounidenses. Decenas más resultaron heridas.

En 1996, una bomba colocada en un camión cisterna explotó en un complejo de viviendas militares estadounidenses en Khobar, al este de Arabia Saudita. El ataque provocó la muerte de 19 soldados estadounidenses y dejó casi 400 personas heridas.

Ese mismo año se hicieron públicas imágenes de bin Laden en la región de Tora Bora, Afganistán, tomadas por el fotoperiodista Abdel Bari Atwan, quien había sido invitado al escondite del líder de Al Qaeda para entrevistarlo.

Las fotografías posteriormente formaron parte de las pruebas presentadas por la Fiscalía de Estados Unidos contra Khalid al-Fawwaz, lugarteniente de Al Qaeda condenado por conspirar con la organización durante la década de 1990.

El 7 de agosto de 1998, camiones bomba explotaron frente a las embajadas estadounidenses en Nairobi, Kenia, y Dar es Salaam, Tanzania. Los ataques dejaron 224 personas muertas y más de 5 mil heridas. Entre las víctimas mortales había 12 estadounidenses.

Bin Laden aumenta su presencia pública

Para 1999, bin Laden se había convertido en uno de los hombres más buscados por Estados Unidos. En una entrevista televisada el 11 de junio de ese año, habló sobre su oposición a la presencia estadounidense en Arabia Saudita y al apoyo de Estados Unidos a Israel.

Ese mismo año apareció en un video transmitido por la cadena Al Jazeera, en el que llamó a los musulmanes a iniciar una yihad para liberar al jeque Omar Abdel Rahman, encarcelado en Estados Unidos por su participación en el atentado contra el World Trade Center de 1993.

En octubre de 2000, una lancha cargada con explosivos estalló cerca del USS Cole, un destructor estadounidense que realizaba una escala para abastecerse de combustible en el puerto de Adén, Yemen. El ataque provocó la muerte de 17 marineros y dejó una abertura de aproximadamente 6 por 12 metros en la embarcación.

Osama bin Laden y los atentados del 11 de septiembre

El 11 de septiembre de 2001, cuatro aviones fueron secuestrados en Estados Unidos. Dos fueron impactados contra las torres del World Trade Center en Nueva York, uno contra el Pentágono y otro se estrelló después de que los pasajeros intentaran recuperar el control de la aeronave.

Los ataques provocaron la muerte de cerca de 3 mil personas en el World Trade Center, el Pentágono y los cuatro aviones.

Bin Laden aprobó los atentados del 11 de septiembre de 2001. Tras los ataques, el entonces presidente estadounidense George W. Bush los calificó como actos de guerra y anunció una respuesta contra quienes estuvieran detrás de ellos.

El 3 de noviembre de 2001, bin Laden apareció en una grabación difundida después de los atentados y se refirió a la intervención estadounidense en Afganistán.

Con una recompensa de 25 millones de dólares ofrecida por Estados Unidos, el líder de Al Qaeda permaneció oculto durante años. Decenas de miles de soldados estadounidenses y paquistaníes participaron en su búsqueda.

Según algunos informes, estuvo cerca de morir durante una operación estadounidense contra militantes en las montañas de Tora Bora, en el este de Afganistán, a finales de 2001.

¿Cuándo murió Osama bin Laden?

Osama bin Laden murió durante una operación estadounidense realizada la madrugada del 2 de mayo de 2011 en una mansión ubicada en Abbottabad, Pakistán, a unos 60 kilómetros al norte de Islamabad.

El entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció la muerte de bin Laden el 1 de mayo en Washington, debido a la diferencia horaria.

Funcionarios estadounidenses señalaron que bin Laden fue localizado en un complejo valuado en alrededor de un millón de dólares. Durante la operación fue abatido por fuerzas estadounidenses.

Posteriormente, Estados Unidos difundió cinco videoclips que, según funcionarios, habían sido grabados en el complejo de Abbottabad. En uno de ellos aparecía bin Laden con barba gris mientras observaba imágenes suyas en televisión.

Las autoridades estadounidenses señalaron que el complejo funcionaba como un centro de mando y control desde el que bin Laden mantenía el control estratégico y operativo de Al Qaeda.

El cuerpo de bin Laden fue trasladado al USS Carl Vinson horas después de la operación. De acuerdo con información militar estadounidense, sus restos fueron colocados en una bolsa lastrada y arrojados al mar Arábigo desde la cubierta del portaaviones.

Hoy, 11 de septiembre de 2026, se cumplen 25 años de los atentados del 11 de septiembre de 2001, mientras que han transcurrido 15 años desde la muerte de Osama bin Laden durante la operación estadounidense en Pakistán.

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