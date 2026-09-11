Muere la princesa Astrid de Noruega dos semanas después de su hermano, el rey Harald V

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Foto: AFP

La princesa Astrid de Noruega murió este viernes a los 94 años, exactamente dos semanas después de su hermano, el rey Harald V, informó el Palacio Real de Noruega.

“La princesa falleció hoy, viernes 11 de septiembre, a los 94 años”, señaló el Palacio Real en un comunicado.

Astrid asistió el miércoles, en silla de ruedas, al funeral de su hermano Harald, quien murió el pasado 28 de agosto a los 89 años.

Foto: Reuters

Astrid fue vista por última vez en el funeral de Harald

Con el paso de los años, las apariciones públicas de la princesa Astrid se hicieron cada vez menos frecuentes.

En agosto, tanto ella como su hermano Harald habían sido sometidos a la colocación de un marcapasos.

Con la muerte de Astrid desaparece el último de los tres hijos del rey Olav V, quien estuvo al frente de la monarquía noruega entre 1957 y 1991.

Haakon VIII sucede a Harald V

Tras la muerte de Harald V, su hijo Haakon VIII, de 53 años, asumió como rey de Noruega.

El rey padecía anemia hemolítica. FOTO: AFP

El nuevo monarca está casado con Mette-Marit, quien se encuentra en recuperación después de un trasplante de pulmón.

Por otro lado, Marius Borg Hoiby, hijo de Mette-Marit de una relación anterior, permanece bajo arresto domiciliario mientras apela una condena de cuatro años de prisión por dos violaciones y otros cargos.

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