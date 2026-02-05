Zona Maco 2026 abre en CDMX con arte, IA y más; fechas, sede y costos

GENERANDO AUDIO...

La feria de arte Zona Maco ya inició en CDMX. Foto: Reuters

La feria de arte más grande de América Latina, Zona Maco, se inauguró el miércoles 4 de febrero en la Ciudad de México (CDMX), reuniendo a más de 240 galerías de todo el mundo con una amplia oferta de arte contemporáneo, fotografía, diseño y antigüedades.

La edición número 22 presenta desde obras elaboradas con inteligencia artificial hasta piezas textiles con materiales orgánicos, en un evento que busca superar la asistencia de 81 mil visitantes registrados el año pasado.

Fecha, lugar y horario para ir a Zona Maco ¿Cuándo? Del 4 al 8 de febrero de 2026

Del 4 al 8 de febrero de 2026 ¿Dónde? Centro Banamex en Av. Conscripto 311, Col. Lomas de Sotelo, en la Ciudad de México

Centro Banamex en Av. Conscripto 311, Col. Lomas de Sotelo, en la Ciudad de México ¿A qué hora? Los horarios varían dependiendo del día de visita

Los horarios varían dependiendo del día de visita Jueves 5 y viernes 6: 13:00 a 20:00 hrs

13:00 a 20:00 hrs Sábado 7: 12:00 a 20:00 hrs

12:00 a 20:00 hrs Domingo 8: 11:00 a 18:00 hrs

Fuente: zsonamaco.com

El costo del boleto también varía según el día que se asista queda de la siguiente forma:

Público en General: jueves a domingo

Venta en línea : $475.00 pesos

: $475.00 pesos Venta en taquilla: $550.00 MX

Acceso por 4 días a público general de jueves a domingo:

Pase en línea: $1,600.00 MX

$1,600.00 MX Pase en taquilla: $1,900.00 MX

Se cobra el 13% de cargo por servicio al finalizar la compra.

También hay descuento para estudiantes y personas con Inapam.

Zona Maco reúne más de 240 galerías y artistas internacionales

En esta edición, Zona Maco reúne a galerías internacionales que exhiben obras de artistas icónicos como Frida Kahlo, así como propuestas contemporáneas de creadores como el español Tito Pérez y la neerlandesa Anne Von Freyburg.

El evento se divide de la siguiente forma:

Arte contemporáneo: incluye la Sección General, Sur, Arte Moderno y Ejes , con galerías globales de obras contemporáneas

incluye la , con galerías globales de obras contemporáneas Fotografía: conproyectos de fotografía conceptual y documental

conproyectos de fotografía conceptual y documental Diseño y Diseño Emergente: con diversos objetos históricos de edición limitada

con diversos objetos históricos de edición limitada Antigüedades o Salón del Anticuario: con antigüedades mexicanas privadas

Esta distribución permite a los asistentes recorrer distintas expresiones artísticas en un mismo espacio.

Inteligencia artificial y arte contemporáneo destacan en la feria

El escultor mexicano Javier Marín presentó retratos creados mediante inteligencia artificial, con el objetivo de representar sus esculturas —realizadas sin modelo vivo— en formato bidimensional. Estas obras reflejan la incorporación de nuevas tecnologías en los procesos creativos contemporáneos.

La presencia de piezas desarrolladas con herramientas digitales muestra el avance de la tecnología en el ámbito artístico y su integración en exposiciones de gran escala como Zona Maco.

Arte textil y materiales orgánicos ganan relevancia

Otra de las tendencias presentes en la feria es el uso de materiales orgánicos y sostenibles, como se observa en las obras de la artista colombiana Olga de Amaral y la emergente Alejandra Aristizabal.

Las piezas de Aristizabal fueron elaboradas con fibra de fique de los Andes colombianos, con el objetivo de promover prácticas sostenibles y preservar técnicas tradicionales. Según el galerista Federico Duque, este tipo de obras refleja un renovado interés por el arte textil y los materiales naturales.

Entre las piezas clásicas presentadas en la feria se incluyen un bodegón de Frida Kahlo, esculturas y pinturas del colombiano Fernando Botero, así como obras de la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide, quien recibió el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2025.

Estas obras conviven con propuestas contemporáneas, ofreciendo un panorama amplio del arte moderno y actual.

Ventas rápidas y expectativas altas para la edición 2026

El curador de arte contemporáneo Esteban King señaló que, apenas cuatro horas después de la inauguración, varias obras ya habían sido vendidas.

De acuerdo con el especialista, este comportamiento sugiere un inicio favorable para el mercado del arte durante este año, a pesar de un contexto global complejo.

Los organizadores esperan que la edición 2026 de Zona Maco supere la cifra de asistencia del año anterior y consolide su posición como uno de los eventos culturales más relevantes de América Latina.

