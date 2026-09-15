¡A caballo! Penta llega a la Arena CDMX entre gritos de apoyo para enfrentar a Roman Reigns por el título de WWE

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Penta va por su primer título mundial de peso completo de la WWE. Foto:Getty images

El luchador mexicano Penta “Zero Miedo” llegó a caballo a la Arena Ciudad de México para enfrentarse a Roman Reigns por el título mundial de peso completo de la WWE este 14 de septiembre.

Imágenes en redes sociales mostraron al luchador originario de Ecatepec, Estado de México, llegando al recinto capitalino entre cánticos y pancartas a su favor.

🐎🇲🇽 ¡COMO TODO UN GUERRERO MEXICANO! 🔥



Penta llegó a caballo a la Arena CDMX y fue recibido entre gritos, cánticos y una auténtica locura de la afición. 😮‍💨🙌



Esta noche va por la gloria mundial ante Roman Reigns… y México está con él 🥹 pic.twitter.com/wrOBPyaDmh — Claro Sports (@ClaroSports) September 14, 2026

También hubo gritos de: “¡Penta, Penta!” y la pregunta que se ha vuelto un clásico: “¿Y si sí?”, mientras el atleta pasaba con su caballo entre la gente y saludaba a algunos niños que eran cargados en hombros.

🐎🇲🇽 ¡PENTA LLEGÓ A CABALLO A LA ARENA CDMX!



Entrada espectacular del mexicano para su lucha por el Campeonato Mundial de WWE. 🔥🏆



La Arena CDMX explotó al grito de: “¡OLE, OLE, PENTA, PENTA!” 😮‍💨🇲🇽



¡PENTA JUGANDO DE LOCAL! 💥 pic.twitter.com/lMYzlC7Hoq — Residentes del Fútbol 🐳 (@residentefutbol) September 14, 2026

¿Cómo se ganó Penta la oportunidad de luchar por el título mundial?

Hace unas semanas, se volvió ganador de un torneo para encontrar al contendiente número uno que enfrentaría a Roman Reigns por su cinturón.

Primero logró vencer a Laredo Kid con su técnica Mexican Destroyer, para después ganarle a La Parka y a Psycho Clown.

Llegó a la final contra su hermano Rey Fénix en el evento estelar de Monday Night RAW el pasado 31 de agosto, a quien terminó con su movimiento especial.

Hay que tomar en cuenta que “Zero Miedo” perdió su título intercontinental frente a Chad Gable, por lo que busca nuevamente un trofeo en lo más alto de la WWE.

La pelea contra Roman Reigns se transmite a través de la señal de Netflix en México, quienes emiten los eventos de manera semanal y también comparte las peleas especiales de la marca estadounidense.

Con este enfrentamiento, Penta busca aprovechar la oportunidad de conquistar uno de los títulos más importantes de la WWE, en una noche en la que el luchador mexicano contará con el apoyo de sus seguidores en la Arena Ciudad de México.

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