Atleta se hace del baño durante competencia HYROX y gana; desata críticas de otros participantes

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Joanna Wietrzyk se hace del baño en plena competencia. Foto: AFP

La atleta australiana Joanna Wietrzyk protagonizó un momento criticado durante la competencia HYROX Beijing 2026, luego de sufrir un percance fecal mientras disputaba la prueba y decidir continuar hasta completar el recorrido.

Wietrzyk, actual campeona mundial de su categoría, terminó en el primer lugar de la división Pro Women, en la que participaron 152 competidoras.

Podczas zawodów w Pekinie Joanna Wietrzyk mimo problemów fizjologicznych kontynowała swój udział . Posikała się i popuściła kał. w trakcie rywalizacji nie zrezygnowała i sięgnęła po zwycięstwo. pic.twitter.com/iXYFHAZEI1 — Meztorr (@Topwolfwer) September 14, 2026

La deportista completó la prueba después de más de una hora de competencia, pese al incidente que ocurrió durante el recorrido.

El caso tuvo múltiples reacciones en redes sociales y quejas entre participantes, debido a que la atleta continuó utilizando las mismas zonas y equipos que posteriormente fueron empleados por otras competidoras.

¿Qué pasó durante la competencia HYROX?

De acuerdo con los reportes sobre el evento, Wietrzyk sufrió una fuerte incontinencia estomacal cuando todavía no había completado la mitad de la competencia, pese a ello, permaneció en la prueba y continuó con el recorrido.

HYROX combina ocho kilómetros de carrera con ocho estaciones de ejercicios funcionales, entre ellos empujar y jalar trineos, remar y realizar desplantes con peso.

Una participante que presenció el incidente aseguró que las heces quedaron en diferentes zonas de la pista y en algunos de los equipos y superficies compartidas durante la competencia.

La misma testigo afirmó que algunas personas llegaron a mancharse e incluso resbalar debido a los residuos que quedaron en el recorrido.

HYROX reconoce problemas con sus protocolos

Tras la polémica, HYROX informó que las zonas afectadas fueron aisladas y desinfectadas. La organización también anunció que revisará sus reglas y protocolos para situaciones similares.

En un comunicado, la compañía reconoció que el incidente ocurrido en Beijing representó una situación inesperada y que generó ambigüedad sobre la manera en que debían aplicarse los protocolos para las competencias de élite y masivas.

HYROX señaló que cuenta con protocolos médicos y de biocontaminación, pero admitió que el caso generó frustración y cuestionamientos dentro de su comunidad.

La organización también condenó las supuestas amenazas que Wietrzyk habría recibido en internet y aseguró que investigará a los responsables, quienes podrían tener prohibido el acceso a futuros eventos.

¿Por qué criticaron a Joanna Wietrzyk?

Las críticas se centraron principalmente en que la australiana decidió terminar la competencia pese al incidente y que otras participantes tuvieron que utilizar posteriormente parte del mismo equipamiento y las superficies por las que pasó.

En redes sociales también se difundió una fotografía de Wietrzyk en una camilla médica acompañada por la frase “una victoria es una victoria”. La publicación posteriormente fue eliminada, pero generó múltiples comentarios en contra de la deportista.

🏃‍♀️ La atleta australiana Joanna Wietrzyk sufrió una incontinencia fecal durante la competencia de HYROX en Beijing, pero siguió compitiendo y ganó



Las pistas fueron cerradas y desinfectadas y se reemplazaron las alfombras. Tras la carrera, Joanna compartió una foto desde el… pic.twitter.com/1443fCUynr — Fefe (@fedeebongiorno) September 13, 2026

Algunas reacciones destacaron la determinación de Wietrzyk para completar una prueba de alta exigencia física, mientras que otras cuestionaron que continuara en competencia por las condiciones de higiene para el resto de los participantes.

El caso también generó comentarios en China, donde el comentarista deportivo Zhu Meng, cuestionó que una competencia continuara cuando podía representar un riesgo para la salud de otros atletas.

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