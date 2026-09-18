Toshisuke Kanazawa gana campeonato de fisicoculturismo y rompe récord en Japón, ¡a sus 90 años!

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Toshisuke Kanazawa buscará seguir rompiendo récords. Foto: Shutterstock|Ilustrativa

Toshisuke Kanazawa es considerado como la persona de mayor edad en competir en un campeonato de fisicoculturismo de Japón y ganar.

El récord lo obtuvo a sus 90 años, después haber obtenido la victoria el pasado 30 de agosto en el Campeonato Nacional de Fitness para Veteranos.

El título lo ganó en la categoría de 85 años o más, dejando un récord en Japón difícil de batir.

Kanazawa fue parte de los más de 200 atletas, de entre 41 y 90 años, que estuvieron distribuidos en 13 categorías en el concurso, según el portal NHK World Japan.

Toshisuke compitió contra seis participantes que, en la fase preliminar, subieron juntos al escenario para mostrar sus atributos.

Destacó en su rutina libre, donde le dieron un minuto para posar. Su trabajo le mereció los aplausos de los asistentes.

El medio japonés afirmó que el atleta de 90 años se puso eufórico cuando fue anunciado como ganador y señaló que se “esforzará para romper más récords”.

¿Cuál es la historia de Toshisuke Kanazawa?

El diario nacional de Japón, The Mainichi, detalló que Toshisuke Kanazawa es residente de la ciudad de Hiroshima.

Inició en el fisicoculturismo a los 20 años y ganó el campeonato de Japón por primera vez a la edad de 24 años.

Obtuvo su segundo título de “Mister Japón” a los 27 y se retiró a los 34. Sin embargo, decidió regresar antes de cumplir 50 para animar a su esposa, que era enfermiza.

Después de quedar en segundo lugar en la edición 34 del campeonato de veteranos celebrado en Hokkaido, dijo: “Todavía estoy lejos de la meta. Es importante seguir fijándose objetivos y afrontando retos, sin importar la edad”.

En aquel momento, también señaló que quiere ser un ejemplo para “las abuelas y abuelos del mundo llevando una vida sana hasta los 100 años”, según The Mainichi.

Un sueño que quiere cumplir es conocer a conocer a Arnold Schwarzenegger, quien ha sido parte de su inspiración.

Hasta el momento, medios como CNN menciona que ha obtenido 19 victorias en total, incluyendo una en el campeonato máster para culturistas de 40 años o más cuando tenía 57 años.

Su perseverancia ha hecho que, en cada victoria, Toshisuke Kanazawa rompa su propio récord anterior.

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