Rafael Márquez presenta su primera convocatoria con México; Chivas es la base del Tricolor
Rafael Márquez presentó este jueves 17 de septiembre su primera convocatoria como director técnico de la Selección Mexicana, con la lista que da por iniciada un nuevo proyecto que combina futbolistas de experiencia y jóvenes que buscan ganarse un lugar en el nuevo proceso rumbo al Mundial 2030.
El entrenador llamó a 30 jugadores para los próximos compromisos del Tricolor, que comenzará su nueva etapa con cuatro partidos amistosos en Estados Unidos.
México enfrentará a Colombia el 26 de septiembre en Baltimore, posteriormente jugará contra Perú el 29 de septiembre en Nueva Jersey.
El 3 de octubre se medirá con Estados Unidos en Phoenix y cerrará la gira el 6 de octubre ante Chile en Los Ángeles.
Chivas, el equipo que más jugadores aporta al Tricolor
Uno de los puntos que destaca en la primera convocatoria de Rafael Márquez es la presencia de futbolistas de Chivas.
El Guadalajara aporta seis jugadores a la lista: Raúl Rangel, Diego Campillo, Mateo Chávez, Roberto Alvarado, Santiago Sandoval y Hugo Camberos.
Para el partido contra Colombia, el cuerpo técnico tendrá que considerar el acuerdo que establece un máximo de dos jugadores por club de la Liga MX, esta situación podrá modificarse para los siguientes encuentros de la gira.
La convocatoria también incluye a jugadores que ya han formado parte de procesos anteriores, así como futbolistas que buscan consolidarse con la Selección Mexicana.
Entre los nombres que aparecen en esta nueva etapa están Israel Reyes, Gilberto Mora, Santiago Gimenez y Armando González, quien recientemente comenzó su aventura con el Olympiacos de Grecia.
Las ausencias en la primera convocatoria de Rafa Márquez
La primera lista de Márquez también presenta algunas ausencias importantes, Raúl Jiménez, Julián Quiñones y César Montes no aparecen en la convocatoria, mientras que Edson Álvarez y César Huerta tampoco fueron considerados para estos primeros partidos.
El nuevo cuerpo técnico tendrá cuatro encuentros para observar distintas opciones y comenzar a definir la base de jugadores que participará en el proceso rumbo al Mundial de 2030.
Lista completa de convocados de la Selección Mexicana
Estos son los 30 futbolistas que aparecen en la primera convocatoria de Rafael Márquez:
Porteros
- Raúl Rangel
- Óscar García
- Álex Padilla
Defensas
- Johan Vásquez
- César Montes
- Víctor Guzmán
- Israel Reyes
- Everardo López
- Jorge Sánchez
- Jesús Gallardo
- Diego Campillo
- Mateo Chávez
Mediocampistas
- Luis Romo
- Luis Chávez
- Álvaro Fidalgo
- Érick Lira
- Orbelín Pineda
- Alan Cervantes
- Obed Vargas
- Jeremy Márquez
- Denzell García
- Gilberto Mora
Delanteros
- Roberto Alvarado
- Hirving Lozano
- Santiago Gimenez
- Armando González
- Germán Berterame
- Santiago Sandoval
- Hugo Camberos
- Isaías Violante
Tres jugadores Sub-20 también entrenarán con la Selección
Además de los jugadores considerados para la Selección Mayor, tres futbolistas de la categoría Sub-20 participarán en los entrenamientos del Tricolor en el Centro de Alto Rendimiento.
Se trata de Yohan Ernesto Orozco, de Chivas; Juan Echilvestre, de Santos; y Henrique Simeone, de Tigres.
Los tres forman parte de la estructura de Selecciones Nacionales y tendrán la oportunidad de trabajar cerca del equipo dirigido por Rafael Márquez.
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