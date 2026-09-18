Rafael Márquez presenta su primera convocatoria con México; Chivas es la base del Tricolor

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Rafael Marquez presenta su primera convocatoria con México. Foto: AFP

Rafael Márquez presentó este jueves 17 de septiembre su primera convocatoria como director técnico de la Selección Mexicana, con la lista que da por iniciada un nuevo proyecto que combina futbolistas de experiencia y jóvenes que buscan ganarse un lugar en el nuevo proceso rumbo al Mundial 2030.

El entrenador llamó a 30 jugadores para los próximos compromisos del Tricolor, que comenzará su nueva etapa con cuatro partidos amistosos en Estados Unidos.

México enfrentará a Colombia el 26 de septiembre en Baltimore, posteriormente jugará contra Perú el 29 de septiembre en Nueva Jersey.

El 3 de octubre se medirá con Estados Unidos en Phoenix y cerrará la gira el 6 de octubre ante Chile en Los Ángeles.

Los elegidos por Rafa Márquez para defender nuestros colores rumbo al 2030. 💚🤍❤️



Estos son los protagonistas del comienzo de esta aventura. 🇲🇽



📝 Los detalles: https://t.co/i0BBZlFIyV pic.twitter.com/vhj31JGWC0 — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 18, 2026

Chivas, el equipo que más jugadores aporta al Tricolor

Uno de los puntos que destaca en la primera convocatoria de Rafael Márquez es la presencia de futbolistas de Chivas.

El Guadalajara aporta seis jugadores a la lista: Raúl Rangel, Diego Campillo, Mateo Chávez, Roberto Alvarado, Santiago Sandoval y Hugo Camberos.

Para el partido contra Colombia, el cuerpo técnico tendrá que considerar el acuerdo que establece un máximo de dos jugadores por club de la Liga MX, esta situación podrá modificarse para los siguientes encuentros de la gira.

La convocatoria también incluye a jugadores que ya han formado parte de procesos anteriores, así como futbolistas que buscan consolidarse con la Selección Mexicana.

Entre los nombres que aparecen en esta nueva etapa están Israel Reyes, Gilberto Mora, Santiago Gimenez y Armando González, quien recientemente comenzó su aventura con el Olympiacos de Grecia.

Las ausencias en la primera convocatoria de Rafa Márquez

La primera lista de Márquez también presenta algunas ausencias importantes, Raúl Jiménez, Julián Quiñones y César Montes no aparecen en la convocatoria, mientras que Edson Álvarez y César Huerta tampoco fueron considerados para estos primeros partidos.

El nuevo cuerpo técnico tendrá cuatro encuentros para observar distintas opciones y comenzar a definir la base de jugadores que participará en el proceso rumbo al Mundial de 2030.

Lista completa de convocados de la Selección Mexicana

Estos son los 30 futbolistas que aparecen en la primera convocatoria de Rafael Márquez:

Porteros

Raúl Rangel

Óscar García

Álex Padilla

Defensas

Johan Vásquez

César Montes

Víctor Guzmán

Israel Reyes

Everardo López

Jorge Sánchez

Jesús Gallardo

Diego Campillo

Mateo Chávez

Mediocampistas

Luis Romo

Luis Chávez

Álvaro Fidalgo

Érick Lira

Orbelín Pineda

Alan Cervantes

Obed Vargas

Jeremy Márquez

Denzell García

Gilberto Mora

Delanteros

Roberto Alvarado

Hirving Lozano

Santiago Gimenez

Armando González

Germán Berterame

Santiago Sandoval

Hugo Camberos

Isaías Violante

Tres jugadores Sub-20 también entrenarán con la Selección

Además de los jugadores considerados para la Selección Mayor, tres futbolistas de la categoría Sub-20 participarán en los entrenamientos del Tricolor en el Centro de Alto Rendimiento.

Se trata de Yohan Ernesto Orozco, de Chivas; Juan Echilvestre, de Santos; y Henrique Simeone, de Tigres.

Los tres forman parte de la estructura de Selecciones Nacionales y tendrán la oportunidad de trabajar cerca del equipo dirigido por Rafael Márquez.

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