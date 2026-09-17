Messi alcanza los 100 goles con Inter Miami; Cruz Azul fue su primera y su centésima víctima

GENERANDO AUDIO...

Lionel Messi llegó a los 100 goles con el Inter Miami y lo hizo de una manera particular, el argentino marcó el tanto que inauguró el marcador en la victoria 2-0 sobre Cruz Azul en la Campeones Cup, el mismo equipo al que le anotó su primer gol con el conjunto de Florida en 2023.

Messi marcó al minuto 24 del partido disputado el miércoles 16 de septiembre, Luis Suárez recibió el balón por la banda y mandó un servicio al área, donde el argentino apareció para conectar de cabeza y vencer al arquero de Cruz Azul.

🚨 CAMPEONES CUP! ✨



LIONEL MESSI IS ETERNAL! 🇦🇷🐐



Inter Miami 1-0 Cruz Azul pic.twitter.com/wqxw9fGqU8 — Polymarket FC (@PolymarketFC) September 17, 2026

Con ese tanto, se convirtió en el primer futbolista en la historia del Inter Miami en alcanzar los 100 goles.

El argentino necesitó 115 partidos para llegar al centenar de goles con el club. De acuerdo con el Inter Miami, Messi marcó 11 tantos en 2023, 23 en 2024, 43 en 2025 y suma 23 en 2026.

Cruz Azul, el inicio y el gol 100 de Messi

La historia entre Messi y Cruz Azul con la camiseta del Inter Miami comenzó el 21 de julio de 2023, durante su debut con el equipo en la Leagues Cup.

El primer gol de Messi con Inter Miami 🤯🤯👏👏



Messi scores in his first match with the club to give us the lead in the 94th minute. pic.twitter.com/pI7bYjEK63 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 22, 2023

En aquel encuentro, el argentino ingresó como suplente y, cuando el partido estaba empatado 1-1, tuvo la oportunidad de cobrar un tiro libre en el tiempo agregado. Messi mandó el balón al fondo de la portería para darle el triunfo al Inter Miami y marcar su primer gol con el club.

Más de tres años después, Cruz Azul volvió a aparecer en una noche histórica para el argentino. Esta vez, Messi marcó de cabeza su gol número 100 para poner al Inter Miami arriba en la final de la Campeones Cup.

La coincidencia se completó con el resultado, Inter Miami derrotó 2-0 a Cruz Azul y conquistó por primera vez este torneo, que enfrenta al campeón de la MLS con el ganador del Campeón de Campeones de la Liga MX.

¿A qué equipos les ha marcado más goles Messi con Inter Miami?

Aunque sus 100 goles están repartidos entre distintos rivales, hay algunos equipos ante los que Messi ha conseguido marcar con mayor frecuencia.

De acuerdo con el registro publicado por Claro Sports, Nashville SC es el rival al que más goles le ha hecho desde que llegó al Inter Miami, con 17 tantos, después aparecen Orlando City, con nueve, y CF Montréal, con ocho.

La lista continúa con New England Revolution y Atlanta United, equipos a los que Messi les ha marcado siete veces, mientras que Philadelphia Union ha recibido seis goles del argentino. New York Red Bulls aparece con cinco.

Los principales rivales a los que Messi les ha marcado con Inter Miami:

Nashville SC: 17 goles

Orlando City: 9 goles

CF Montréal: 8 goles

New England Revolution: 7 goles

Atlanta United: 7 goles

Philadelphia Union: 6 goles

New York Red Bulls: 5 goles

Columbus Crew: 4 goles

Mejores actuaciones de Messi en la MLS

La mayor exhibición de Messi en el Inter Miami fue el pasado 29 de agosto de 2026 ante Montreal donde marcó cuatro tantos y una asistencia en la goleada 7-1 de su equipo; fue la primera vez que hizo “póker” con la camiseta del club estadounidense.

En otras ocasiones marcó triplete, dejando momentos destacados como lo fue:

vs Montreal | 29/08/2026: 4 goles y 1 asistencia en victoria 7-1.

vs Nashville | 18/10/2025: 3 goles y 1 asistencia en victoria 5-2.

vs New England | 19/10/2024: 3 goles en victoria 6-2.

En 2025, Messi tuvo una de sus mejores rachas goleadoras con Inter Miami al marcar dobletes en cinco partidos consecutivos de la MLS. La seguidilla comenzó contra Montreal y continuó frente a Columbus, nuevamente Montreal, New England y Nashville.

Messi también dio una asistencia en la Campeones Cup

Además de marcar el gol 100, Messi participó directamente en el segundo tanto del Inter Miami.

Al minuto 81, el argentino cobró un tiro de esquina que encontró a Casemiro dentro del área. El brasileño remató de cabeza y puso el 2-0 definitivo para darle al equipo de Florida su primer título de la Campeones Cup.

¡De Leo Messi para CASEMIRO! 💥



Una fórmula infalible para @InterMiamiCF que ya lo gana 2-0. pic.twitter.com/dojXAZzPXQ — MLS Español (@MLSes) September 17, 2026

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento