Rafa Márquez debutará con la Selección Mexicana con dos bajas: Raúl Jiménez y Julián Quiñones, fuera por lesión

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La Selección disputará cuatro juegos en septiembre y octubre. Foto: AFP/Cuartoscuro

Raúl Jiménez y Julián Quiñones no serán convocados para los partidos amistosos que disputará la Selección Mexicana y que marcarán el debut de Rafael Márquez como técnico del combinado nacional, debido a los problemas físicos que ambos jugadores presentan.

El Tricolor disputará un total de cuatro encuentros durante septiembre y octubre como parte de la Fecha FIFA posterior al Mundial 2026.

¿Qué molestia presenta Julián Quiñones?

Julián Quiñones quedará fuera de la primera convocatoria de Rafael Márquez debido a una molestia muscular que sufrió durante su último partido con el Al-Qadisiya.

El delantero deberá concentrarse en su recuperación antes de volver a la Selección Mexicana. Su ausencia representa un ajuste para Márquez, quien comenzará a definir las opciones ofensivas del equipo de cara al proceso rumbo al Mundial de 2030.

Quiñones llega a esta baja después de registrar 34 goles durante 2026, cifra que lo convirtió en el mexicano con más anotaciones en el año. Durante el Mundial 2026 también consiguió cuatro goles y una asistencia.

Con el Al-Qadisiya, el atacante marcó recientemente frente a Al-Shabab, Al-Diriyah, Al-Ettifaq y Al-Wasl.

¿Cuál es la lesión de Raúl Jiménez?

Raúl Jiménez tampoco estará disponible para esta Fecha FIFA después de sufrir una lesión en el ligamento colateral medial de la rodilla durante el partido entre Wolverhampton y Everton, correspondiente a la tercera ronda de la Copa de la Liga inglesa.

El delantero mexicano disputó un balón con Tyler Dibling y recibió atención del personal médico. Sin embargo, tuvo que abandonar el terreno de juego al minuto 38, antes del descanso.

Wolverhampton terminó eliminado de la competencia tras perder 1-0 frente al Everton. Charly Alcaraz marcó el único gol del encuentro al minuto 80, en el nuevo estadio del Everton.

Raúl Jiménez suma tres goles y una asistencia en nueve partidos desde su regreso al Wolverhampton.

¿César Montes estará en la primera convocatoria de Rafa Márquez?

César Montes también representa un caso que el cuerpo técnico deberá evaluar antes de definir la convocatoria.

El defensa presenta un problema físico, aunque podría aparecer en la primera lista de Rafael Márquez. Su presencia permitiría al cuerpo técnico observar su evolución durante la concentración, aunque sus posibilidades de disputar minutos en los cuatro amistosos serían reducidas.

La primera convocatoria también abrirá espacio para nuevos jugadores, entre ellos Obed Vargas, Gilberto Mora y Yael Padilla.

Chivas podría aportar hasta seis futbolistas en esta primera etapa, aunque para el partido contra Colombia existe un límite de dos convocados por cada club de la Liga MX.

¿Cuándo serán los partidos de la Selección Mexicana con Rafa Márquez al frente?

Rafael Márquez comenzará su etapa al frente de la Selección Mexicana el sábado 26 de septiembre, cuando el Tricolor enfrente a Colombia en el M&T Bank Stadium de Baltimore.

Después, México se medirá con Perú el martes 29 de septiembre, en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey.

La actividad continuará el sábado 3 de octubre con el duelo entre Estados Unidos y México, en el State Farm Stadium de Phoenix.

El Tricolor cerrará esta serie de amistosos el martes 6 de octubre contra Chile, en el Memorial Coliseum de Los Ángeles.

Los cuatro encuentros marcarán el inicio de la etapa de Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana y servirán para comenzar a observar las opciones que formarán parte del proceso rumbo al Mundial de 2030.

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