Abierto Mexicano Telcel 2026: Rodrigo Pacheco cae y Alexander Zverev debuta con autoridad en Acapulco

El mexicano Rodrigo Pacheco Méndez quedó eliminado en la primera ronda del Abierto Mexicano de Tenis 2026 tras caer en un partido muy disputado frente al italiano Flavio Cobolli. El encuentro se resolvió en dos sets muy cerrados, ambos definidos en tiebreak, con marcador de 7-6 y 7-6 a favor del europeo, en un duelo que mantuvo al público al filo del asiento en la Arena GNP Seguros de Acapulco.

Pacheco, una de las grandes promesas del tenis nacional, mostró carácter, pero no logró capitalizar los puntos clave en los desempates. Con esta derrota, México se queda sin representantes en la modalidad de singles dentro del torneo categoría ATP 500, uno de los más importantes del circuito en Latinoamérica.

Mientras tanto, el primer sembrado del certamen, el alemán Alexander Zverev, tuvo un estreno contundente en el puerto guerrerense. Zverev superó al francés Corentin Moutet por 6-2 y 6-4, mostrando solidez con el servicio y dominio en los intercambios largos. El europeo impuso condiciones desde el inicio y confirmó su papel como uno de los grandes favoritos al título.

Con su victoria, Zverev avanzó a la segunda ronda (octavos de final), donde buscará mantener el ritmo en un cuadro que reúne a varias figuras del circuito internacional.

¿Hasta cuándo se jugará el Abierto Mexicano Telcel 2026?

El Abierto Mexicano Telcel 2026 se disputa del 23 al 28 de febrero en la Arena GNP Seguros y forma parte de la gira latinoamericana previa a los torneos Masters 1000 de marzo. A lo largo de la semana se desarrollarán los encuentros de segunda ronda, cuartos de final y semifinales, hasta llegar a la gran final del sábado, donde se definirá al nuevo campeón del certamen.

En términos generales, el torneo ha iniciado con partidos intensos y una buena respuesta del público en las gradas. La eliminación de Pacheco representa un golpe para la afición local, que esperaba verlo avanzar en casa, mientras que el sólido debut de Zverev eleva la expectativa en torno a las rondas decisivas.

¿Qué juegos se disputarán en el Abierto Mexicano?

En los próximos días, el Abierto Mexicano Telcel entrará en su fase más intensa con la disputa de los octavos de final. Entre los duelos más atractivos destaca el del primer sembrado, Alexander Zverev, quien se medirá ante el serbio Miomir Kecmanovic en busca de su pase a cuartos.

También verá acción el estadounidense Frances Tiafoe, octavo preclasificado, frente a su compatriota Aleksandar Kovacevic, en un choque que promete intensidad desde el fondo de la cancha.

Otro enfrentamiento llamativo será el del monegasco Valentin Vacherot contra el experimentado francés Gaël Monfils, quien participa con wild card y buscará dar la sorpresa. Además, el español Rafael Jódar, también invitado al cuadro principal, enfrentará al francés Terence Atmane en otro duelo que podría marcar el rumbo de la parte baja del cuadro.

Con los cuartos de final programados para el jueves, las semifinales el viernes y la gran final el sábado, el torneo en Acapulco comienza a perfilar a sus contendientes al título en una semana que promete emociones fuertes tanto en singles como en dobles.

Con el cuadro avanzando y los favoritos entrando en acción, Acapulco vuelve a colocarse en el centro del tenis mundial durante esta semana, en una edición que ya comienza a marcar tendencia rumbo al cierre del torneo.

